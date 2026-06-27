Mohamed Arkab à Moscou pour consolider l’axe énergétique Alger-Russie

Le déplacement de Mohamed Arkab à Moscou marque une nouvelle étape dans le partenariat énergétique entre l’Algérie et la Russie. Le ministre algérien de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables doit y rencontrer ses homologues russes pour acter une coopération bilatérale conçue sur le long cours. Au-delà du symbole diplomatique, la visite traduit une volonté commune de structurer un axe énergétique stratégique entre Alger et Moscou, deux capitales qui pèsent lourd sur le marché mondial des hydrocarbures.

Un partenariat énergétique algéro-russe pensé pour durer

L’agenda du ministre s’inscrit dans la continuité d’un dialogue déjà nourri entre les deux pays. La Russie figure depuis plusieurs décennies parmi les partenaires industriels et techniques de référence de l’Algérie dans l’amont pétrolier et gazier, à travers notamment des entreprises comme Gazprom et Rosneft, qui ont collaboré avec la Sonatrach sur différents projets d’exploration et de production. La nouvelle séquence ouverte à Moscou vise à consolider ce socle en élargissant le spectre de la coopération, des hydrocarbures conventionnels aux énergies décarbonées.

Pour Alger, l’enjeu est double. Il s’agit d’abord de sécuriser les transferts de technologie nécessaires au renouvellement des capacités de production, alors que plusieurs gisements matures appellent des investissements massifs. Il s’agit ensuite de diversifier les partenaires industriels du pays, dans un contexte où l’Europe, principal client du gaz algérien, accélère la transition énergétique tout en sollicitant davantage de volumes pour compenser le recul des importations russes.

Gaz, pétrole et nucléaire civil dans la corbeille

Les discussions de Moscou couvrent un spectre élargi de filières. Le gaz naturel reste au cœur des échanges : l’Algérie, troisième fournisseur de l’Union européenne, et la Russie, qui conserve un poids considérable dans le commerce mondial du gaz naturel liquéfié, partagent un intérêt direct à coordonner leurs lectures du marché. Les deux pays sont d’ailleurs membres du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), enceinte où ils défendent une approche commune des prix et des contrats de long terme.

Le volet pétrolier ne sera pas en reste. Alger et Moscou cordonnent déjà étroitement leur politique de production au sein de l’alliance OPEP+, dans laquelle la Russie joue un rôle central aux côtés de l’Arabie saoudite. Cette concertation s’est traduite, depuis 2023, par une discipline de quotas que les deux capitales souhaitent prolonger pour stabiliser les cours. La visite ministérielle devrait permettre d’aligner les positions en vue des prochaines échéances du cartel élargi.

Le nucléaire civil constitue l’autre dossier sensible. Rosatom, géant russe du secteur, a déjà signé avec Alger plusieurs accords-cadres autour de la formation, de la recherche et des applications médicales de l’atome. La perspective d’une centrale destinée à la production d’électricité, évoquée à plusieurs reprises par les autorités algériennes, reste sur la table à moyen terme. Moscou cherche à s’y positionner face à la concurrence chinoise et sud-coréenne.

Une diplomatie énergétique au service de la souveraineté

Au-delà des contrats, la visite illustre une orientation diplomatique assumée par Alger. Le pays revendique une politique extérieure non alignée et entend tirer parti de la recomposition des marchés énergétiques mondiaux pour renforcer sa souveraineté économique. Le rapprochement avec Moscou ne se substitue pas aux relations avec les capitales européennes, qui demeurent les premiers débouchés commerciaux de l’Algérie, mais il offre une marge de manœuvre supplémentaire à l’exécutif.

La Sonatrach, bras armé de l’État algérien dans les hydrocarbures, devrait être directement associée aux suites opérationnelles de la visite. Le groupe public a engagé un vaste plan d’investissement pour la période 2024-2028, évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars, dont une partie significative est dédiée à l’exploration et au développement des champs gaziers. Les partenaires russes, forts d’une expertise reconnue dans les environnements complexes, sont susceptibles d’y prendre part.

Reste à mesurer la traduction concrète de cette séquence moscovite. Les déclarations d’intention abondent dans la diplomatie énergétique, mais les calendriers de mise en œuvre sont souvent longs, et les arbitrages financiers, dictés par la trajectoire des prix du brut et du gaz. Selon El Watan, la visite de Mohamed Arkab vise précisément à inscrire la relation bilatérale dans cette durée, en jetant les bases d’un partenariat appelé à se prolonger bien au-delà des prochaines échéances.

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