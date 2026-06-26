Méthane : Alger cosigne une lettre ouverte contre le règlement européen

Le règlement européen sur le méthane fait l’objet d’une fronde diplomatique inédite. L’Algérie, troisième fournisseur de gaz de l’Union européenne, a cosigné avec les États-Unis, le Qatar et le Nigeria une lettre ouverte exigeant la révision de plusieurs dispositions du texte adopté par Bruxelles. Cette démarche réunit, fait rare, des producteurs aux intérêts géopolitiques contrastés mais convergents sur un même constat : les obligations de traçabilité et de mesure imposées aux importations menacent la stabilité contractuelle des livraisons vers le marché européen. La coordination intervient alors que les acheteurs européens préparent les premières échéances de mise en conformité.

Une coalition gazière hétéroclite face à Bruxelles

La signature conjointe d’Alger, Washington, Doha et Abuja dessine un front rarement observé sur la scène énergétique. Ces quatre capitales pèsent ensemble pour une part déterminante des approvisionnements gaziers européens, qu’il s’agisse de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de livraisons par gazoduc. L’Algérie, via Sonatrach, alimente directement l’Italie et l’Espagne par les pipelines transméditerranéens. Le Qatar et les États-Unis dominent quant à eux le segment du GNL livré sur les terminaux du Nord-Ouest européen. Le Nigeria complète ce dispositif avec ses exportations de GNL depuis l’usine de Bonny.

Cette convergence traduit une inquiétude partagée : les exigences techniques du règlement européen, qui imposent de documenter précisément les fuites de méthane tout au long de la chaîne de production, sont jugées difficilement applicables dans les délais impartis. Les signataires plaident pour un assouplissement du calendrier et une reconnaissance des standards existants déjà en vigueur dans leurs juridictions respectives.

L’enjeu de la souveraineté énergétique européenne

Le règlement adopté par les institutions européennes vise à réduire les émissions de méthane, gaz à effet de serre dont le pouvoir réchauffant à court terme dépasse largement celui du dioxyde de carbone. Bruxelles entend imposer aux importateurs une obligation de transparence sur l’empreinte méthane de leurs fournisseurs, sous peine de sanctions. La logique poursuit l’ambition climatique du Pacte vert, mais elle se heurte à une réalité industrielle complexe : les producteurs étrangers ne sont pas soumis à la réglementation européenne et contestent l’extraterritorialité du dispositif.

Pour Alger, l’enjeu est doublement sensible. Sonatrach a engagé un programme de modernisation de ses infrastructures pour réduire le torchage et les émissions fugitives, mais la mise en conformité avec les seuils européens suppose des investissements et des chaînes de mesure que le calendrier actuel ne permettrait pas d’absorber. La compagnie publique algérienne avait pourtant renforcé ses positions sur le marché européen depuis 2022, profitant du repli des livraisons russes consécutif au conflit ukrainien.

Une bataille réglementaire aux ramifications géopolitiques

La démarche commune des quatre exportateurs porte une charge politique évidente. En s’associant à Washington et Doha, Alger affirme un alignement pragmatique sur les principaux acteurs du marché gazier mondial, indépendamment des clivages diplomatiques traditionnels. Le message adressé à Bruxelles est clair : l’imposition unilatérale de normes environnementales ne saurait s’opérer sans concertation préalable avec les fournisseurs dont dépend la sécurité énergétique du continent.

Les signataires demandent notamment la reconnaissance mutuelle des cadres réglementaires nationaux, l’allongement des délais de mise en conformité et la clarification des méthodologies de calcul des émissions importées. Sans ajustement, plusieurs contrats de long terme pourraient se retrouver fragilisés, avec des conséquences directes sur les prix payés par les consommateurs européens. Les producteurs avertissent que les acheteurs européens pourraient être contraints de se tourner vers des fournisseurs moins regardants en matière de transparence, à rebours de l’objectif climatique affiché.

Reste à savoir si la Commission européenne acceptera de rouvrir un texte adopté au terme d’un long compromis institutionnel. Les premiers signaux suggèrent une ouverture limitée au dialogue technique, mais une réticence à modifier le cœur du dispositif. Pour l’Algérie, la séquence offre néanmoins une tribune pour défendre ses intérêts gaziers tout en s’affichant en interlocuteur incontournable de la transition énergétique européenne. Selon El Watan, la lettre ouverte appelle Bruxelles à engager sans délai des amendements pour préserver la fluidité des approvisionnements.

Pour aller plus loin

Le Gabon scinde la SEEG en deux sociétés d’économie mixte · L’Irak menace de revoir son adhésion à l’OPEP sur les quotas · Mahamat Assouyouti prend la présidence du conseil d’administration de COTCO

J’aime ça : J’aime chargement…