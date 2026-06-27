Burkina Faso : lancement d’un sukuk souverain de 75 milliards FCFA

Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de financement public avec le lancement officiel, le vendredi 26 juin 2026, d’un sukuk souverain de 75 milliards de francs CFA. L’émission, ouverte aux investisseurs régionaux, s’inscrit dans une logique de diversification des instruments de dette à laquelle Ouagadougou s’est progressivement converti depuis plusieurs exercices budgétaires. Elle confirme également l’ancrage croissant des produits conformes à la finance islamique sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Une opération calibrée sur neuf ans à 6,80 %

L’arrangement de l’opération a été confié à Image Finance Internationale, qui a structuré un titre d’une maturité de neuf ans, courant de 2026 à 2035. La rémunération offerte aux souscripteurs prend la forme d’une marge bénéficiaire annuelle de 6,80 %, conformément aux principes de la finance islamique qui prohibent l’intérêt et exigent l’adossement des titres à des actifs tangibles. Ce niveau de rendement positionne le papier burkinabè dans la fourchette haute des émissions souveraines récentes de la zone, où les pressions sécuritaires et l’évolution des conditions monétaires régionales renchérissent le coût de la ressource.

Le choix d’une maturité longue traduit une volonté d’étaler le service de la dette et d’aligner le profil de remboursement sur les retombées attendues des investissements financés. Pour un État sahélien confronté à des besoins considérables en infrastructures et en équipements publics, l’horizon 2035 offre une fenêtre de respiration appréciable. Reste que cette structuration suppose une confiance soutenue des investisseurs institutionnels régionaux, banques commerciales en tête, dans la trajectoire macroéconomique du pays.

La finance islamique, levier complémentaire pour Ouagadougou

Le recours au sukuk n’est pas une première pour le Burkina Faso, qui a déjà mobilisé ce type d’instrument afin d’élargir la base de ses créanciers au-delà des obligations conventionnelles. La technique séduit notamment les investisseurs en quête de placements conformes à la charia, encore peu servis sur le segment souverain ouest-africain. À ce titre, l’opération renforce la profondeur du marché financier régional et consolide la place de Ouagadougou parmi les émetteurs précurseurs en matière de finance islamique au sein de l’UEMOA.

L’arrangeur, Image Finance Internationale, s’est imposé ces dernières années comme un acteur de référence sur ce créneau encore étroit. Son intervention vise à élargir le cercle des souscripteurs en mobilisant à la fois des banques classiques et des institutions confessionnelles. La structuration retenue, vraisemblablement adossée à un schéma de type ijara ou wakala selon les standards observés sur les précédentes émissions burkinabè, doit garantir la conformité du titre aux exigences des comités de supervision charia.

Un signal envoyé au marché régional

Au-delà du montant levé, l’opération comporte une dimension politique. Confrontées à un environnement sécuritaire dégradé et à des relations parfois tendues avec certains partenaires bilatéraux traditionnels, les autorités de transition burkinabè cherchent à démontrer leur capacité à mobiliser des ressources sur les marchés. La signature d’un sukuk de 75 milliards de francs CFA constitue, à cet égard, un test de la perception des risques pays par les investisseurs régionaux.

Le calendrier de l’émission s’inscrit dans un contexte où plusieurs États de l’UEMOA multiplient les sorties sur le marché régional pour couvrir des besoins budgétaires alourdis par les dépenses sécuritaires et sociales. La concurrence pour la liquidité disponible auprès des banques de la zone reste vive, ce qui explique le niveau de marge proposé par Ouagadougou. Les souscriptions, dont la clôture conditionnera l’ampleur réelle de la mobilisation, seront scrutées comme un baromètre de l’appétit des investisseurs pour la dette souveraine sahélienne.

Pour le Burkina Faso, l’enjeu dépasse la simple couverture d’un besoin de trésorerie. Il s’agit d’inscrire durablement la finance islamique parmi les piliers de la politique d’endettement, aux côtés des bons et obligations du Trésor émis par adjudication. Si l’opération est sursouscrite, elle pourrait inciter d’autres États de la sous-région à recourir plus systématiquement à cet instrument. Selon Financial Afrik, les souscriptions sont ouvertes depuis le 26 juin 2026.

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