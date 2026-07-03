Pénurie d’eau au Gabon : Libreville plongée dans l’urgence hydrique

La pénurie d’eau à Libreville a atteint un seuil critique, poussant les autorités gabonaises à décréter l’état d’urgence hydrique dans la capitale et sa périphérie. Robinets à sec pendant plusieurs jours d’affilée, files d’attente autour des rares points de distribution, explosion du prix des bidons revendus dans les quartiers populaires : la comparaison entre la rareté de l’eau et celle d’un billet de 10 000 francs CFA, entendue dans les rues de la capitale, dit tout de l’exaspération d’une population confrontée à une crise devenue quotidienne.

Deux facteurs se combinent pour expliquer l’ampleur du choc. D’une part, une saison des pluies inhabituellement faible a fait chuter le niveau des barrages et des captages qui alimentent l’agglomération. D’autre part, l’état du réseau hérité des décennies précédentes reste très dégradé, avec des taux de perte élevés sur les conduites et des stations de traitement fonctionnant en dessous de leur capacité nominale. Le résultat est un système à bout de souffle, incapable d’absorber le moindre aléa climatique.

Un réseau vieillissant qui expose la souveraineté gabonaise

Le dossier de l’eau à Libreville illustre les limites du modèle gabonais de gestion des services essentiels. Longtemps confiée à la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), la distribution a connu des ruptures contractuelles et des reprises en main successives par l’État, sans qu’une trajectoire d’investissement claire ne soit stabilisée. Les besoins de la capitale, dont la population dépasse largement 700 000 habitants avec sa périphérie, ont crû plus vite que les capacités de production. Concrètement, chaque étiage sévère se traduit désormais par des délestages hydriques dans les quartiers les plus éloignés du centre.

La transition politique en cours au Gabon, ouverte après le changement de régime d’août 2023, place ce dossier au sommet de l’agenda social. Le pouvoir dispose d’une fenêtre étroite pour démontrer sa capacité à livrer des résultats tangibles. L’urgence hydrique déclarée à Libreville acte cette pression, en autorisant la mobilisation accélérée de ressources publiques, la réquisition de matériels et la coordination interministérielle des interventions. Reste que ces mesures ne produiront des effets durables qu’à condition d’être adossées à un programme d’investissement pluriannuel crédible.

Libreville sous tension sociale, un test pour la transition

Sur le terrain, la population improvise. Camions-citernes affrétés par les autorités, distributions ponctuelles dans les mairies d’arrondissement, forages privés et revente d’eau au bidon composent un patchwork d’expédients. Les commerces, les hôtels et les hôpitaux subissent également les conséquences opérationnelles de ces coupures, avec un coût économique diffus mais réel. Dans les établissements de santé, le manque d’eau complique la gestion de l’hygiène et alimente la crainte d’épidémies hydriques.

Les autorités communiquent sur des mesures de court terme : accélération des travaux sur les stations de traitement, importation d’équipements de pompage, mobilisation des ressources souterraines. Une équation financière lourde attend cependant la transition. Les bailleurs multilatéraux, à commencer par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, ont déjà soutenu par le passé des projets d’adduction dans le Grand Libreville. Leur retour à grande échelle supposera une visibilité renouvelée sur la gouvernance du secteur et sur le rôle exact dévolu à l’opérateur historique.

Un avertissement climatique au-delà du seul Gabon

Le cas gabonais s’inscrit dans une série d’alertes hydriques qui touchent plusieurs capitales d’Afrique centrale et de l’Ouest. Kinshasa, Brazzaville, Douala ou encore Abidjan connaissent des tensions récurrentes sur l’accès à l’eau potable, sous l’effet conjugué de la croissance démographique urbaine, de la faiblesse des investissements et de la variabilité climatique accrue. Pour un pays comme le Gabon, longtemps perçu comme abondamment doté en eau douce en raison de son couvert forestier, l’épisode a valeur de démenti.

La sortie de crise se jouera sur trois plans : réhabilitation des infrastructures existantes, diversification des sources de captage, et refonte du cadre institutionnel qui régit le service public de l’eau. Le calendrier politique de la transition impose une exécution rapide, sans quoi l’exaspération sociale risque de peser sur les prochaines échéances électorales. Selon PressAfrik, la faible pluviométrie et la vétusté des installations sont au cœur de cette crise inédite pour la capitale gabonaise.

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