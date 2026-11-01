Sénégal-États-Unis : 303 ressortissants détenus par les services d’immigration

Le chiffre a été communiqué par Demba Camara, consul général du Sénégal à New York, lors d’un entretien accordé à la chaîne Média Sénégal : 303 ressortissants sénégalais se trouvaient, au 24 octobre 2026, dans les centres de rétention administrés par l’U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Le décompte ne tient pas compte des personnes déjà renvoyées vers Dakar, et les interpellations se poursuivent sur le territoire américain. Il traduit une réalité nouvelle pour une diaspora sénégalaise réputée insérée dans le tissu commercial de New York, du New Jersey et de l’Ohio, et jusqu’ici peu exposée aux opérations massives de l’agence fédérale.

Un décompte consulaire rendu possible par la coopération avec l’ICE

La précision du nombre avancé par le consulat tient à un canal de travail direct avec les services d’immigration américains. « Actuellement, nous avons des chiffres très précis, exacts, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec l’ICE. À ce jour, 24 octobre 2026, nous avons 303 compatriotes dans les centres de détention, sans compter ceux qui ont déjà été déportés », a déclaré Demba Camara à Média Sénégal. Cette remontée d’informations, inédite dans sa granularité, permet au poste consulaire d’identifier les personnes retenues, de notifier leurs familles et d’organiser une assistance juridique de base.

Le dispositif associe le consulat de New York, l’ambassade du Sénégal à Washington, des associations communautaires et des organisations non gouvernementales mobilisées sur les questions migratoires. La répartition des rôles vise à couvrir à la fois le volet diplomatique, traité au niveau fédéral, et le volet humain, qui se joue au cas par cas dans les centres de rétention disséminés à travers plusieurs États américains. « Les autres personnalités nous aident aussi à gérer cette problématique qui est un peu difficile, mais nous sommes en collaboration et en bonne intelligence avec notre ambassade à Washington, qui est en contact direct avec les autorités fédérales », a ajouté le consul général.

Un tournant migratoire américain qui frappe une diaspora en expansion

La vague d’interpellations s’inscrit dans le cadre de la politique migratoire durcie engagée par la seconde administration Trump depuis janvier 2025, qui a réactivé les objectifs chiffrés d’arrestations quotidiennes assignés à l’ICE et élargi les critères d’éloignement aux personnes dépourvues d’antécédents pénaux. Les ressortissants ouest-africains, qui représentaient une part marginale des interpellations avant 2024, figurent désormais dans les statistiques hebdomadaires de l’agence. La communauté sénégalaise aux États-Unis est estimée, selon les ordres de grandeur retenus par les travaux universitaires sur la diaspora, entre 30 000 et 50 000 personnes, concentrées à Harlem, dans le Bronx, à Columbus et à Memphis.

Le flux migratoire sénégalais vers l’Amérique du Nord s’est intensifié à partir de 2023, en lien avec la saturation des routes atlantique et méditerranéenne vers l’Europe. L’arrivée par la frontière sud, via le Mexique, a été documentée par plusieurs rapports du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Beaucoup de ces primo-arrivants ont déposé des demandes d’asile dont le traitement, désormais accéléré, débouche fréquemment sur un placement en rétention avant éloignement. C’est principalement ce segment qui alimente le chiffre communiqué par le consulat.

Un test pour la relation Dakar-Washington

Pour les autorités sénégalaises, le dossier dépasse l’assistance consulaire classique. Les transferts de fonds de la diaspora, estimés par la Banque mondiale à plus de 2,7 milliards de dollars en 2023, soit près de 10 % du produit intérieur brut, dépendent largement de la stabilité juridique des migrants installés dans les pays d’accueil. Toute vague massive de retours forcés pèserait mécaniquement sur ces flux et sur les équilibres macroéconomiques déjà sous surveillance du Fonds monétaire international.

Le précédent le plus proche remonte à février 2025, lorsque plusieurs vols charter de l’ICE avaient ramené des ressortissants mauritaniens et guinéens à Nouakchott et Conakry, provoquant des mises au point diplomatiques des deux capitales. Dakar cherche manifestement à éviter ce scénario en privilégiant un suivi individualisé et une coordination technique avec les services américains. La capacité du consulat à maintenir ce canal, et à documenter publiquement les chiffres, constituera un indicateur de la marge de manœuvre dont disposent les capitales africaines face à l’exécutif américain actuel.

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