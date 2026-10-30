Côte d’Ivoire : Nialé Kaba représente Abidjan au sommet Russie-Afrique

C’est à l’aéroport de Domodedovo que la ministre d’État ivoirienne, Nialé Kaba, a été accueillie à son arrivée à Moscou, en marge du troisième Sommet Russie-Afrique prévu les 28 et 29 octobre 2026. L’ambassadeur de Russie en Côte d’Ivoire, Alexey Saltykov, s’est déplacé pour la recevoir, aux côtés du chargé d’affaires par intérim de l’ambassade ivoirienne dans la capitale russe, Léon Kona Koffi, et d’un représentant du protocole du ministère russe des Affaires étrangères. Dans la foulée, la ministre s’est entretenue à son hôtel avec des membres de la communauté ivoirienne établie en Russie.

Un signal diplomatique dosé envers Moscou

Le niveau de représentation choisi par Abidjan n’est pas neutre. Confier la délégation à la responsable de la diplomatie, et non au président Alassane Ouattara en personne, permet à la Côte d’Ivoire de marquer sa présence sans conférer au rendez-vous moscovite la solennité d’une visite présidentielle. Le format est connu des capitales africaines qui souhaitent préserver leurs équilibres : être vu à Moscou, mais à un rang qui n’engage pas la relation stratégique au plus haut sommet de l’État.

Nialé Kaba, économiste de formation passée par le ministère du Plan et du Développement avant de prendre les Affaires étrangères, incarne cette approche technique. Son profil tranche avec celui des ministres d’États sahéliens qui ont fait du rapprochement avec la Russie un marqueur idéologique depuis 2023. Pour Abidjan, qui demeure l’un des principaux relais de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et un partenaire économique privilégié de la France et des États-Unis, l’exercice relève du maintien d’un canal plutôt que d’un basculement.

Le troisième acte d’un format en recomposition

Lancé à Sotchi en octobre 2019, prolongé à Saint-Pétersbourg en juillet 2023, le Sommet Russie-Afrique entre à Moscou dans sa troisième édition sur fond de reconfiguration profonde de la présence russe sur le continent. L’édition de 2023 avait rassemblé une délégation africaine resserrée, avec dix-sept chefs d’État présents contre plus de quarante en 2019, selon les chiffres publiés à l’époque par la présidence russe. La guerre en Ukraine, les sanctions occidentales et la dissolution du groupe Wagner, remplacé depuis par l’Africa Corps placé sous tutelle du ministère russe de la Défense, ont redessiné le paysage.

Le Kremlin aborde donc ce troisième rendez-vous en cherchant à consolider des acquis essentiellement sahéliens, obtenus au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tout en élargissant le cercle à des pays qui, comme la Côte d’Ivoire, lui échappaient largement. Les thématiques annoncées par la partie russe couvrent la coopération économique, politique et humanitaire, un spectre volontairement large destiné à offrir à chaque délégation un angle d’engagement.

Des échanges limités, un intérêt réciproque mesuré

Sur le plan commercial, la relation entre Abidjan et Moscou reste modeste. Les flux bilatéraux avec la Russie se chiffraient en centaines de millions de dollars avant 2022, loin derrière les volumes échangés avec l’Union européenne, premier partenaire commercial de la Côte d’Ivoire, ou avec la Chine. Les intérêts croisés se concentrent sur quelques segments : importations ivoiriennes d’engrais et de produits pétroliers raffinés, exportations de cacao et de produits agricoles tropicaux vers le marché russe, ouvert depuis que les circuits européens se sont partiellement refermés sous l’effet des contre-sanctions.

La question des engrais est particulièrement sensible pour Abidjan, premier producteur mondial de cacao avec environ 2,2 millions de tonnes par campagne. La Russie et la Biélorussie figurent parmi les principaux fournisseurs mondiaux de potasse, et la sécurisation de ces approvisionnements pèse directement sur les rendements de la filière cacaoyère ivoirienne. À cela s’ajoutent les enjeux céréaliers, dans un pays qui importe l’essentiel de sa consommation de blé.

Reste la dimension sécuritaire, en toile de fond. Confrontée à la pression djihadiste venue du nord, aux frontières avec le Burkina Faso et le Mali devenus partenaires sécuritaires de Moscou, la Côte d’Ivoire a tout intérêt à maintenir un dialogue direct avec le Kremlin, ne serait-ce que pour comprendre les ressorts d’un dispositif russe qui opère désormais à ses portes. La séquence moscovite de Nialé Kaba s’inscrit dans cette diplomatie du canal ouvert, à distance mesurée.

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