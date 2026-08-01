Sénégal : le WE! Fund du FONSIS engage 800 millions FCFA dans la santé

Le WE! Fund, véhicule d’investissement à impact logé au sein du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), engage 800 millions de francs CFA au bénéfice de deux entreprises sénégalaises actives dans la santé et le recyclage. L’opération, annoncée cette semaine à Dakar, cible spécifiquement le segment de la dialyse, sous-doté au regard de la prévalence des maladies rénales chroniques, ainsi qu’une filière émergente de valorisation des déchets. Elle s’inscrit dans la doctrine du fonds souverain sénégalais, qui articule rendement financier et retombées sociétales mesurables.

Un ticket ciblé sur la dialyse, maillon faible du système de santé

La première tranche du financement irrigue un opérateur privé spécialisé dans l’hémodialyse, activité coûteuse dont l’accès demeure inégal sur le territoire sénégalais. La demande locale progresse à mesure que se diffusent les pathologies métaboliques, diabète et hypertension en tête, qui alimentent l’insuffisance rénale chronique. Le déficit d’équipements et de centres agréés contraint encore de nombreux patients à des trajets longs et onéreux, avec des files d’attente qui s’allongent dans les hôpitaux publics.

En prenant une participation dans une structure privée, le WE! Fund entend accélérer la mise en service de nouveaux générateurs de dialyse et sécuriser une offre de proximité. L’approche capitalistique permet d’accompagner l’entreprise sur la durée, là où un simple prêt bancaire aurait pesé sur sa trésorerie. Le FONSIS mise sur un effet de démonstration susceptible d’attirer d’autres investisseurs institutionnels vers un secteur longtemps délaissé par le capital-investissement.

Économie circulaire : un second pari sur la valorisation des déchets

La seconde enveloppe du WE! Fund se dirige vers une entreprise positionnée sur la collecte et la transformation de déchets, segment identifié comme prioritaire par les pouvoirs publics sénégalais. La croissance démographique de Dakar et des grandes villes secondaires produit des volumes croissants de résidus dont le traitement industriel reste balbutiant. Les acteurs privés du recyclage souffrent d’un déficit chronique de capitaux longs, alors même que leurs modèles économiques exigent des investissements en équipements lourds.

Le pari du fonds souverain consiste à catalyser une filière encore fragmentée, en apportant des ressources patientes et une gouvernance renforcée. L’économie circulaire figure parmi les axes structurants de la stratégie nationale de développement durable, avec un potentiel de création d’emplois locaux et de substitution aux importations. Concrètement, l’opérateur soutenu devrait pouvoir étendre ses capacités de tri et de transformation, tout en professionnalisant ses circuits de collecte auprès des ménages et des entreprises.

Le FONSIS conforte sa doctrine d’investissement à impact

Créé en 2012, le FONSIS s’est progressivement affirmé comme un acteur pivot du financement de long terme au Sénégal, aux côtés des banques commerciales et des bailleurs multilatéraux. Le WE! Fund, dédié aux entreprises portées ou dirigées par des femmes et aux projets à forte utilité sociale, prolonge cette trajectoire en ciblant des secteurs mal servis par le marché. La double allocation santé-environnement traduit une lecture fine des besoins locaux, où les infrastructures sociales et les services essentiels concentrent des poches de rentabilité viables.

Cette opération de 800 millions de francs CFA reste modeste en volume, mais elle envoie un signal aux gestionnaires de fonds régionaux et aux investisseurs à impact internationaux. Les fonds souverains africains, longtemps cantonnés aux grands projets d’infrastructures, explorent désormais des tickets plus fins sur des PME structurantes. Le modèle sénégalais, qui combine véhicule dédié et sélection sectorielle rigoureuse, pourrait inspirer d’autres juridictions ouest-africaines confrontées aux mêmes défis de financement. Reste à mesurer, sur la durée, la capacité du WE! Fund à générer des sorties rentables tout en préservant la mission sociale des entreprises accompagnées.

Selon Financial Afrik, l’opération vise à conjuguer performance financière et impact sanitaire et environnemental sur le territoire sénégalais.

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