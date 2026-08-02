Serigne Ibrahima Mbacké : parcours d’un héritier du mouridisme

Au Sénégal, l’évocation de Serigne Ibrahima Mbacké renvoie à l’un des chapitres essentiels du mouridisme, cette confrérie soufie née à la fin du XIXe siècle autour de la figure de Cheikh Ahmadou Bamba, plus connu sous le nom de Serigne Touba. Descendant direct du prophète Mohamed selon la tradition mouride et fils du fondateur de la confrérie, Serigne Ibrahima Mbacké s’inscrit dans une double filiation qui a nourri son autorité spirituelle. Sa trajectoire personnelle, marquée par l’érudition et la retenue, éclaire les mécanismes de transmission qui structurent encore aujourd’hui l’un des principaux pôles religieux d’Afrique de l’Ouest.

Une filiation au cœur de l’histoire mouride

La confrérie mouride, fondée à Touba dans le bassin arachidier, s’est imposée comme une force spirituelle, économique et sociale dominante au Sénégal. Née de la prédication de Cheikh Ahmadou Bamba entre la fin du XIXe siècle et son décès en 1927, elle a essaimé bien au-delà des frontières sénégalaises, jusqu’aux diasporas européennes et nord-américaines. Dans cet écosystème religieux, la descendance directe du fondateur occupe une place centrale, chacun de ses fils ayant contribué, à sa manière, à consolider l’héritage paternel.

Serigne Ibrahima Mbacké appartient à cette génération d’héritiers qui a vécu au contact direct du fondateur. Élevé dans l’entourage immédiat de Serigne Touba, il a bénéficié d’une formation religieuse intensive, mêlant apprentissage du Coran, sciences islamiques classiques et initiation aux pratiques soufies propres à la voie mouride. Cette proximité biographique confère à sa parole et à ses écrits une valeur particulière aux yeux des disciples, qui y voient un maillon direct de la transmission originelle.

Une œuvre spirituelle en filigrane

La biographie de Serigne Ibrahima Mbacké se distingue par une discrétion assumée. Contrairement à d’autres fils de Cheikh Ahmadou Bamba appelés à assumer le califat général, il a privilégié une posture d’érudit et de guide spirituel, consacrant l’essentiel de son temps à l’enseignement religieux et à l’encadrement de disciples. Cette orientation contemplative, sans être marginale dans la tradition mouride, offre un contrepoint intéressant à la dimension organisationnelle et économique qui a souvent retenu l’attention des observateurs extérieurs.

Son œuvre, largement diffusée dans les cercles mourides, se compose de textes de piété, de commentaires et de recueils poétiques inspirés de la production abondante de son père. Serigne Touba a lui-même laissé une œuvre écrite considérable en langue arabe, dont la transmission constitue l’un des piliers de l’identité confrérique. En prolongeant ce corpus, Serigne Ibrahima Mbacké s’est inscrit dans une logique de fidélité doctrinale, tout en apportant sa propre sensibilité à l’interprétation des textes fondateurs.

Un magistère qui pèse sur la société sénégalaise

Au-delà de la sphère strictement religieuse, la figure de Serigne Ibrahima Mbacké illustre le poids que continue d’exercer la famille mbackè-mbackè sur la vie publique sénégalaise. Les descendants de Cheikh Ahmadou Bamba constituent un réseau d’influence dont les prises de position sont scrutées lors des échéances électorales, des débats de société et des grandes orientations économiques. Touba, capitale spirituelle de la confrérie, rassemble chaque année plusieurs millions de fidèles à l’occasion du Magal, pèlerinage devenu l’un des plus importants du continent africain.

Pour les décideurs sénégalais et les partenaires internationaux, comprendre les figures qui composent cette généalogie n’est pas un exercice anecdotique. Le mouridisme irrigue des pans entiers de l’économie, de l’agriculture arachidière historique aux réseaux commerciaux transnationaux animés par les Modou-Modou, ces migrants entrepreneurs. La transmission spirituelle assurée par des personnalités comme Serigne Ibrahima Mbacké constitue le socle de cohésion sur lequel repose cette architecture.

Reste que le mouridisme d’aujourd’hui doit composer avec de nouveaux défis : recomposition démographique, urbanisation accélérée, digitalisation des pratiques religieuses et attentes citoyennes renouvelées. Dans ce paysage mouvant, la mémoire des figures de la première génération, dont Serigne Ibrahima Mbacké, demeure un point d’ancrage. Selon Seneweb.

Pour aller plus loin

RDC : une étude cartographie les futures zones à risque d’Ebola · Affaire F. B. Guèye : une accusation retirée du dossier judiciaire · Disparition de Didier Badji : la justice sénégalaise tranche

J’aime ça : J’aime chargement…