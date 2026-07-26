RDC : une étude cartographie les futures zones à risque d’Ebola

Prédire les prochains foyers du virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) : c’est l’objectif d’une étude scientifique dévoilée cette semaine, qui ambitionne de doter les autorités sanitaires d’un outil de veille prédictive. Le pays, épicentre historique de la maladie depuis la première épidémie identifiée en 1976 le long de la rivière Ebola, cumule à ce jour quinze flambées recensées sur son territoire. La cartographie du risque devient un enjeu central pour Kinshasa, tant sur le plan de la santé publique que de la coordination internationale.

Une modélisation qui croise écologie, faune et présence humaine

Les chercheurs se sont appuyés sur les caractéristiques environnementales des zones où le virus a émergé par le passé. Couvert forestier dense, proximité avec les réservoirs animaux présumés — notamment certaines espèces de chauves-souris frugivores —, densité de population et proximité avec la faune sauvage figurent parmi les variables intégrées au modèle. Cette approche par écologie du risque cherche à identifier les territoires réunissant les conditions favorables à un débordement zoonotique, ce moment critique où un agent pathogène franchit la barrière d’espèces.

La RDC concentre à elle seule une part significative des épidémies mondiales d’Ebola. Le vaste bassin du Congo, ses forêts équatoriales et la faible densité d’infrastructures sanitaires dans plusieurs provinces créent un terrain propice à la fois à l’émergence et à la propagation silencieuse du virus. Les provinces de l’Équateur, du Nord-Kivu, du Sud-Ubangi et de la Tshuapa figurent régulièrement dans la géographie des flambées récentes.

Un enjeu de souveraineté sanitaire pour Kinshasa

Au-delà de la performance scientifique, l’étude soulève une question politique : comment intégrer ces outils prédictifs dans la gouvernance sanitaire congolaise ? Le ministère de la Santé publique, appuyé par l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), a construit ces dernières années une expertise reconnue sur les fièvres hémorragiques. La riposte à l’épidémie de 2018-2020 dans l’est du pays, la plus meurtrière jamais connue en RDC avec plus de 2 200 décès, a mis en lumière autant les capacités locales que les fragilités structurelles.

La cartographie prédictive pourrait permettre d’orienter les ressources vers les zones à surveillance renforcée : pré-positionnement de vaccins, formation des agents communautaires, équipement des laboratoires provinciaux. Le vaccin Ervebo, homologué depuis 2019, a démontré son efficacité mais reste coûteux à déployer sur des territoires enclavés. Une meilleure anticipation géographique permettrait de rationaliser cet effort logistique, tout en réduisant le délai entre détection et confinement d’un foyer.

La dimension régionale du risque zoonotique

Les frontières poreuses de la RDC avec neuf pays voisins font de toute épidémie un enjeu régional. L’Ouganda, la République du Congo, le Soudan du Sud et le Rwanda ont déjà été touchés ou placés en alerte lors des flambées congolaises. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) plaident depuis plusieurs années pour des systèmes de surveillance transfrontaliers plus intégrés. Les modélisations comme celle publiée cette semaine s’inscrivent dans cette logique : identifier les corridors de risque avant qu’ils ne deviennent des corridors de contagion.

Reste que la valeur opérationnelle de ces prédictions dépendra de leur appropriation par les autorités congolaises et leurs partenaires. Les épidémies passées ont montré que la détection précoce se joue moins dans les modèles statistiques que dans la confiance des populations envers les équipes de riposte. Les crises sécuritaires qui affectent l’est du pays, où circulent une centaine de groupes armés, compliquent l’accès aux communautés et rappellent que la lutte contre Ebola reste indissociable des enjeux politiques et humanitaires.

Le déploiement effectif de cet outil dépendra aussi du financement de la santé mondiale, aujourd’hui sous tension après le retrait ou la réduction de plusieurs contributions bilatérales. Pour Kinshasa, disposer d’une cartographie fine du risque constitue un atout diplomatique dans la négociation de futurs appuis techniques et financiers. Selon PressAfrik.

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