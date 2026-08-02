CCEI Bank GE poursuit son redressement en Guinée équatoriale

La filiale équato-guinéenne du groupe Afriland First Bank, CCEI Bank GE, confirme le redressement engagé depuis plusieurs exercices. L’établissement, principal acteur bancaire privé de Malabo, affiche des indicateurs en progression et consolide son positionnement dans une économie en quête de diversification. Le message envoyé aux actionnaires et aux régulateurs de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) se veut celui d’une trajectoire assainie.

Une trajectoire financière en amélioration continue

Les résultats communiqués par la banque traduisent une dynamique commerciale et prudentielle plus favorable. Après une période marquée par les turbulences du secteur pétrolier local et l’exposition à des créances difficiles, la direction générale met en avant la progression du produit net bancaire et la meilleure maîtrise du coût du risque. Ce redressement s’inscrit dans un contexte où la Guinée équatoriale cherche à réduire sa dépendance aux hydrocarbures et à réactiver son tissu bancaire.

Le rebond de CCEI Bank GE intervient également après les efforts de recapitalisation exigés par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC). L’institution de supervision, gardienne des ratios prudentiels dans la zone CEMAC, avait pointé plusieurs vulnérabilités qui pesaient sur la solidité de la place. La filiale de la maison mère camerounaise Afriland First Bank a dû ajuster ses fonds propres, revoir sa gouvernance interne et resserrer ses procédures d’octroi de crédit.

Afriland First Bank et l’ancrage régional du groupe

CCEI Bank GE reste la plus ancienne filiale internationale du groupe Afriland, présente depuis le début des années 1990 à Malabo et Bata. Son poids dans le paysage bancaire équato-guinéen demeure significatif, avec un réseau d’agences couvrant les principaux bassins économiques du pays. Sa remontée en puissance importe donc autant à Yaoundé, siège du groupe, qu’aux autorités monétaires de Libreville, où siège la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

La banque a longtemps servi de canal privilégié pour les transactions liées au secteur des hydrocarbures et aux investissements publics équato-guinéens. Concrètement, elle a accompagné une part importante des flux liés aux grands projets d’infrastructures financés durant la décennie 2010. La normalisation de ses ratios ouvre désormais la voie à un redéploiement vers de nouveaux segments : PME, financement du logement, banque digitale et services aux particuliers.

Un signal pour la place bancaire de Malabo

Au-delà du cas particulier de la filiale, le redressement de CCEI Bank GE envoie un signal à un secteur qui traverse une phase de consolidation. La place équato-guinéenne compte une poignée d’établissements, dont plusieurs ont affronté ces dernières années des tensions de liquidité et une hausse marquée du taux de créances douteuses. Les autorités misent sur une inclusion financière encore embryonnaire pour élargir la clientèle bancarisée, alors que l’économie nationale reste dominée par un secteur informel important.

Pour les investisseurs et partenaires internationaux qui observent la CEMAC, la remise en ordre de bataille de la filiale d’Afriland constitue un indicateur utile. Elle témoigne de la capacité d’un opérateur africain à absorber un choc réglementaire, à rétablir sa profitabilité et à préparer la prochaine étape de croissance. Reste à confirmer, sur les exercices à venir, que la dynamique s’installe durablement et se traduit par un renforcement continu des fonds propres et du portefeuille de crédits sains.

La direction de la banque doit également composer avec la réforme en cours des règles de change dans la CEMAC, qui impose aux établissements des obligations renforcées de rapatriement des devises. Cet environnement, plus contraignant qu’il y a cinq ans, oblige les banques de la sous-région à revoir leurs modèles opérationnels. Dans ce paysage recomposé, la trajectoire de CCEI Bank GE sera scrutée comme un baromètre du redressement bancaire en Afrique centrale. Selon Financial Afrik.

Pour aller plus loin

Le kwanza devient la 2e monnaie de règlement de la SADC · La Guinée renonce à l’eco et conserve son franc guinéen · Sénégal : le WE! Fund du FONSIS engage 800 millions FCFA dans la santé

J’aime ça : J’aime chargement…