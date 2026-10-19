Sucre au Sénégal : Dakar prépare une seconde fermeture du marché en 2026

Le dossier du sucre au Sénégal s’apprête à vivre un nouvel épisode protectionniste. Selon une communication du ministère de l’Industrie et du Commerce, les Déclarations d’importation de produits alimentaires (DIPA) seront à nouveau gelées à compter de novembre 2026, pour une durée comprise entre huit et neuf mois. Cette décision prolonge, après quelques semaines de respiration, la précédente fermeture entamée en novembre 2025 et close en août 2026. L’objectif affiché reste identique : donner de l’air à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), unique industriel du secteur, dont la relance des opérations conditionne l’ouverture ou la fermeture du robinet des importations.

Un instrument devenu structurel pour la filière sucrière sénégalaise

La suspension des DIPA n’est pas une innovation. Elle s’est imposée, au fil des campagnes, comme l’outil privilégié de régulation du marché sucrier national. Son principe est simple : tant que la CSS, implantée dans la vallée du fleuve Sénégal depuis les années 1970, dispose de volumes suffisants pour alimenter le marché, les importateurs sont tenus à l’écart. Dès que la production locale fléchit, les autorisations sont rouvertes au compte-gouttes. Les stocks actuels de la compagnie, estimés à environ 30 000 tonnes, serviront ainsi de point d’appui pour tenir les premiers mois de la nouvelle période de fermeture.

Cette logique de contingentement est assumée par les pouvoirs publics, qui visent la constitution d’un matelas équivalent à un mois de consommation nationale. Elle traduit une préférence claire pour l’outil industriel domestique, dans un pays où la facture alimentaire pèse lourd sur la balance commerciale. Reste que le dispositif a aussi ses angles morts, puisque la CSS elle-même a dû obtenir des DIPA pour compléter son offre, signe que la production locale ne couvre pas, à ce stade, l’intégralité des besoins du marché sénégalais.

Un arbitrage délicat entre industrie nationale et pouvoir d’achat

Le point de friction est connu : le sucre importé, souvent originaire du Brésil ou d’Asie, arrive à des prix inférieurs à ceux pratiqués par la CSS. Le ministère reconnaît lui-même cet écart dans sa communication. Pour le consommateur, la fermeture prolongée du marché revient donc, mécaniquement, à payer plus cher un produit de base, dans un contexte où l’inflation alimentaire est devenue un sujet politique sensible depuis 2022. Les ménages sénégalais figurent parmi les plus gros consommateurs de sucre d’Afrique de l’Ouest, en partie du fait d’une forte tradition de consommation de thé et de boissons sucrées.

Cet arbitrage renvoie à un débat plus large qui dépasse Dakar. La Côte d’Ivoire, à travers Sucaf et Sucrivoire, pratique également une protection serrée de sa filière, avec des quotas d’importation annuels. Le Cameroun, autour de la Sosucam, défend un modèle comparable. À chaque fois, la même équation : préserver des milliers d’emplois agricoles et industriels, souvent concentrés dans des zones rurales fragiles, tout en évitant que la rente de protection ne se transforme en surcoût durable pour les consommateurs urbains. Le Sénégal n’échappe pas à cette tension.

Climat social de la CSS et calendrier politique

La mention, par le ministère, d’échanges avec la direction de la Compagnie sucrière sénégalaise et ses partenaires sociaux n’est pas anodine. Le site industriel de Richard-Toll, dans le nord du pays, emploie plusieurs milliers de salariés permanents et saisonniers, et constitue l’un des principaux pôles économiques de la région de Saint-Louis. Toute interruption prolongée de l’activité y produit des répercussions immédiates sur l’emploi local et sur l’économie des villages environnants. La reprise effective de l’outil industriel conditionne, selon le ministère, le calendrier d’ouverture ou de fermeture des importations.

Dans les mois qui viennent, trois variables mériteront attention : le niveau réel de la production de la campagne 2026, la capacité du gouvernement à contenir l’écart de prix entre sucre local et sucre importé, et la réaction des importateurs privés, qui voient leur fenêtre commerciale se réduire d’une année sur l’autre. Les autorités conservent la possibilité d’ajuster la durée de la suspension en fonction des remontées du terrain. Le prochain test grandeur nature se jouera dès l’ouverture de la campagne, à l’automne 2026, sur un marché qui n’a jamais totalement cessé d’osciller entre protection industrielle et exigence de prix accessibles.

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