La police espagnole a frappé un réseau structuré de fraude à la naturalisation espagnole visant des ressortissants d’origine sénégalaise, avec treize interpellations menées en Galice, dans le nord-ouest du pays. Douze suspects ont été appréhendés à Ferrol, port militaire traditionnellement tourné vers l’Atlantique, et un treizième à La Corogne. Parmi les personnes mises en cause figure une avocate, détail qui alourdit considérablement le dossier judiciaire. Trois domiciles ont été perquisitionnés, débouchant sur la saisie de 39 passeports sénégalais soupçonnés d’avoir été altérés et de 24 000 euros en liquide, soit près de 15,74 millions de francs CFA.

Une filière sénégalaise adossée au droit espagnol de la nationalité

Le mécanisme ciblé par les enquêteurs reposait sur la procédure dite d’acquisition par option, dispositif prévu par le Code civil espagnol pour les personnes pouvant justifier d’un lien de filiation avec un ressortissant national. Les suspects auraient fabriqué de toutes pièces ces liens, mobilisant des complices qui se présentaient comme parents biologiques des candidats. À cette ingénierie familiale s’ajoutait la production de certificats falsifiés attestant d’une domiciliation administrative dans des communes espagnoles, pièce centrale pour prouver l’ancrage territorial exigé par les services d’état civil.

Les chefs retenus, falsification de documents officiels et participation à une structure criminelle organisée, traduisent la volonté du parquet de ne pas traiter l’affaire comme une simple fraude documentaire isolée. L’implication supposée d’une professionnelle du droit transforme le dossier en test pour les ordres d’avocats galiciens, qui ont vu se multiplier ces dernières années les signalements liés à l’industrie de la régularisation.

Un signal pour la diaspora sénégalaise en Espagne

L’Espagne compte, selon les données de l’Institut national de statistique espagnol publiées en 2023, une communauté sénégalaise résidente estimée à plus de 80 000 personnes, l’une des plus importantes d’Europe continentale. La Galice, moins exposée que la Catalogne ou l’Andalousie, concentre pourtant des points d’ancrage anciens liés à la pêche hauturière et au petit commerce. L’accès à la nationalité y constitue un enjeu décisif : il ouvre la libre circulation dans l’espace Schengen, l’éligibilité à la fonction publique et sécurise le regroupement familial.

Pour les candidats écartés des canaux réguliers, le détour par de faux liens de filiation est devenu un marché. Des affaires comparables ont été démantelées ces dernières années à Barcelone et à Madrid, souvent autour de notaires, d’interprètes assermentés ou de petits cabinets juridiques spécialisés dans le droit des étrangers. Le dossier de Ferrol s’inscrit dans cette série et confirme que les réseaux se déportent vers des juridictions provinciales, où la pression documentaire est réputée moins forte.

Dakar-Madrid, une coopération migratoire à l’épreuve

La saisie de 39 passeports sénégalais présumés contrefaits renvoie directement à la question de la sécurisation des titres de voyage délivrés par Dakar. Le Sénégal a engagé depuis plusieurs années la biométrisation de ses documents d’identité, mais la circulation d’anciens formats et les failles dans la chaîne de délivrance en préfecture restent un angle d’attaque pour les faussaires. Chaque dossier compromis fragilise la crédibilité du passeport sénégalais, titre pourtant bien classé sur le continent en termes de mobilité.

La relation migratoire entre Dakar et Madrid s’est densifiée depuis l’accord-cadre de 2006 sur la gestion des flux et le recrutement de main-d’œuvre, négocié à la suite de la crise des pirogues vers les Canaries. Elle s’est prolongée par des protocoles consulaires et par la présence croissante d’officiers de liaison. Reste que la lutte contre les filières de naturalisation frauduleuse exige un échange d’informations d’état civil plus fluide, domaine dans lequel les administrations sénégalaise et espagnole continuent de progresser lentement.

Concrètement, le dossier galicien va imposer aux consulats une vérification rétroactive des dossiers passés par la même étude, tandis que le parquet espagnol devra établir combien de naturalisations ont déjà été prononcées sur la base de pièces compromises. L’enjeu dépasse le cas d’espèce : il touche à la fiabilité d’une porte d’entrée majeure dans la citoyenneté européenne pour les ressortissants ouest-africains.

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