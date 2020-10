Olam-Palm Gabon autorisé pour la production de biocarburant

Ads

La multinationale singapourienne Olam Palm a obtenu toutes les autorisations réglementaires pour le développement de son projet de production de biocarburant dans le pays.

Les autorisations gabonaises ont été délivrées notamment par le ministre de l’Economie, Jean Marie Ogandaga, et son collègue de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou. Ce qui permet à l’agro-industriel Olam Palm de poursuivre son ambition de développer l’industrie du biocarburant au Gabon.

La filiale locale du groupe singapourien a obtenu le 2 octobre dernier l’ensemble des autorisations réglementaires pour le démarrage progressif de l’activité du biocarburant dans le cadre de la diversification de l’économie nationale

«La production de biocarburant, moins polluant, viendra renforcer la compétitivité de la filière huile de palme et concrétiser l’orientation de notre pays en faveur de la préservation de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques», a assuré le ministre de l’Agriculture, Biendi Manganga Moussavou, sur sa page Facebook.

A travers ce projet intégrant la filière de l’huile et ses dérivés, Olam Gabon entend aider le gouvernement à multiplier les segments porteurs de croissance et à diversifier son économie. «C’est un projet qui nécessite un investissement assez lourd et nous avons dans nos priorités, l’industrialisation du Gabon », a affirmé le directeur général d’Olam Gabon, Alain Ngadjui.

LIRE aussi: Gabon : Chargement d’une première cargaison d’huile de palme produit par « Olam Palm »

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires