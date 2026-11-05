Afrique du Sud : les élections municipales fragilisent davantage l’ANC

Les élections municipales du 4 novembre 2026 constituent un nouveau test politique pour le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis la fin de l’apartheid. Confronté au mécontentement croissant de la population, le parti du président Cyril Ramaphosa pourrait enregistrer un nouveau recul électoral, sur fond de crise des services publics et de chômage massif.

L’Afrique du Sud traverse une période de recomposition politique. Plus de 29 millions d’électeurs étaient inscrits pour participer aux élections municipales du mercredi 4 novembre, organisées à mi-chemin des prochaines élections générales de 2029. Un scrutin particulièrement important pour l’ANC, dont l’influence ne cesse de diminuer depuis plusieurs années.

Le parti historique de Nelson Mandela avait déjà perdu sa majorité absolue lors des élections municipales de 2021, avec 45,5 % des suffrages. Trois ans plus tard, aux élections générales de mai 2024, il ne recueillait plus que 40 % des voix, le contraignant à former un gouvernement de coalition.

Cette nouvelle échéance pourrait confirmer la tendance. Plusieurs sondages évoquent un score proche de 30 % pour l’ANC, même si le parti devrait conserver sa place de première formation politique du pays.

Les services publics au cœur des préoccupations

La dégradation des infrastructures constitue l’un des principaux facteurs de mécontentement. Dans de nombreuses municipalités, les habitants subissent des difficultés récurrentes d’approvisionnement en eau et en électricité, tandis que les réseaux routiers et les équipements publics souffrent d’un manque d’entretien.

À ces problèmes s’ajoutent des inégalités sociales persistantes et un chômage particulièrement élevé, qui touche notamment les jeunes générations.

Cette situation alimente la défiance envers les responsables politiques et pourrait favoriser l’abstention. La participation était estimée à environ la moitié des électeurs inscrits, les résultats définitifs étant attendus dimanche 8 novembre.

Des coalitions politiques de plus en plus nombreuses

L’affaiblissement de l’ANC ne profite toutefois pas à une seule formation d’opposition. Le paysage politique sud-africain apparaît désormais fragmenté entre plusieurs partis, rendant difficile la constitution de majorités municipales stables.

À Johannesburg, l’Alliance démocratique (DA), pourtant partenaire de l’ANC au gouvernement national, espère conquérir la mairie avec Helen Zille. Au Cap, le même parti conserve une position dominante, tandis qu’à Durban, le MKP de l’ancien président Jacob Zuma bénéficie d’un ancrage important.

Ces rapports de force pourraient conduire à la multiplication des gouvernements locaux de coalition, déjà présents dans plus d’un tiers des municipalités.

Pour Cyril Ramaphosa, l’enjeu dépasse largement les élections locales. Le scrutin pourrait influencer les équilibres internes de l’ANC avant son congrès de décembre 2027, chargé de désigner son prochain dirigeant, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2029.

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