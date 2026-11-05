Sénégal : 400 candidats au départ interpellés en quatre jours

La lutte contre l’émigration clandestine au Sénégal connaît un nouvel épisode intense. Entre le 1er et le 4 novembre 2026, les forces de sécurité de trois pays d’Afrique de l’Ouest — Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau — ont mis la main sur plus de 400 ressortissants sénégalais qui tentaient de rejoindre l’Europe par la voie maritime. Ce chiffre, compressé sur quatre jours seulement, traduit une pression migratoire d’une intensité que les autorités de Dakar peinent à endiguer malgré les annonces répétées.

Une pression migratoire qui déborde les frontières sénégalaises

La géographie des interpellations est révélatrice. Depuis l’intensification des patrouilles sur la Petite Côte et dans la région de Saint-Louis, les réseaux de passeurs ont déplacé une partie de leurs points d’embarquement vers la Gambie et la Guinée-Bissau, où les contrôles côtiers restent plus poreux. Cette stratégie de contournement n’est pas neuve : elle avait déjà été documentée par l’agence européenne Frontex dès 2023, quand la route atlantique vers les Canaries était devenue la plus meurtrière au monde selon les estimations de l’Organisation internationale pour les migrations.

Les candidats sénégalais au départ empruntent désormais des parcours plus longs, s’enfonçant vers le sud pour embarquer depuis des zones moins surveillées. La traversée, qui peut durer entre sept et dix jours vers l’archipel espagnol, se fait au prix de risques considérables. L’ONG Caminando Fronteras recensait, pour la seule année 2024, plus de 10 000 morts ou disparus sur l’ensemble des routes migratoires vers l’Espagne, dont une majorité écrasante sur la façade atlantique.

La promesse Diomaye-Sonko face au mur économique

Lors de leur arrivée au pouvoir en avril 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko avaient fait de la lutte contre les départs clandestins un marqueur de leur projet souverainiste. Le slogan de campagne, qui opposait la refondation économique du pays à l’exil forcé de sa jeunesse, s’est heurté à une réalité têtue. Le chômage des 15-34 ans reste supérieur à 20 % selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, et les transferts de la diaspora, estimés à plus de 2 800 milliards de francs CFA en 2023 par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, continuent d’alimenter une économie familiale largement dépendante des migrants installés en Europe.

Dans ce contexte, chaque bilan de pirogue interceptée nourrit un débat politique pris en étau. D’un côté, l’exécutif revendique l’efficacité du dispositif maritime renforcé, en coopération avec Madrid depuis l’accord bilatéral réactivé en 2006 et plusieurs fois actualisé. De l’autre, les organisations de défense des droits humains dénoncent une approche sécuritaire qui laisse intactes les causes profondes du départ : absence de perspectives pour les diplômés, effondrement de certaines filières de la pêche artisanale, pression foncière dans les zones côtières.

Une coopération régionale encore inégale

L’extension des opérations à la Gambie et à la Guinée-Bissau témoigne d’une volonté d’approche sous-régionale, mais met aussi en lumière les asymétries de capacités entre voisins. Bissau, dont la marine nationale compte un nombre très limité de patrouilleurs opérationnels, dépend largement de l’appui technique extérieur pour surveiller son littoral morcelé. La Gambie, enclavée dans le territoire sénégalais, reste un point de transit historique pour les trafics transfrontaliers.

La réponse de Dakar pourrait s’inspirer de modèles éprouvés ailleurs sur le continent. Le Niger, avant l’abrogation en 2023 de sa loi sur le trafic de migrants, avait démontré qu’un dispositif législatif seul ne suffisait pas à tarir les flux lorsque l’économie locale reposait en partie sur eux. La Mauritanie, pour sa part, a signé en février 2024 un protocole migratoire d’envergure avec l’Union européenne, doté de 210 millions d’euros, dont une partie finance la surveillance côtière. Le Sénégal n’a pas encore obtenu d’enveloppe comparable, ce qui limite sa marge de manœuvre budgétaire.

Reste que le chiffre de ces quatre jours interroge au-delà de la statistique. Plus de 400 interpellations en si peu de temps signifient que des milliers d’autres candidats préparent leur départ dans les semaines qui viennent. Pour le pouvoir en place, le défi n’est plus seulement d’intercepter des pirogues, mais de prouver qu’une alternative crédible existe sur le sol national.

Pour aller plus loin

Diphtérie au Sénégal : 456 cas et 14 morts interrogent le PEV · Lagos bascule vers l’assurance maladie obligatoire en 2027 · La Gambie intercepte 62 migrants à Tanji, dont 22 Sénégalais

J’aime ça : J’aime Chargement…