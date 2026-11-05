Marchés africains : la Côte d’Ivoire creuse l’écart sur le Kenya à l’eurobond

Le mouvement le plus commenté de la séance africaine du 4 novembre 2026 ne s’est pas joué à Abidjan, Lagos ou Nairobi, mais sur les écrans des traders de dette souveraine. L’eurobond ivoirien a enregistré une demande supérieure à celle de l’eurobond kényan, confirmant une hiérarchie de la prime de risque qui s’installe depuis plusieurs trimestres entre les deux grandes signatures d’Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud et Nigeria. Dans le même temps, le baril de brut a cédé plus de 8%, un décrochage qui change la mécanique des recettes budgétaires attendue pour l’exercice 2026.

Dette souveraine : pourquoi Abidjan surclasse Nairobi

La Côte d’Ivoire avait rouvert la voie des marchés internationaux pour l’Afrique subsaharienne en janvier 2024, après près de deux ans de fermeture de facto liée au resserrement monétaire américain. L’opération, sursouscrite plus de trois fois, avait donné le ton d’un retour en grâce des signatures jugées disciplinées. Le pays bénéficie d’une croissance qui s’est maintenue au-dessus de 6% sur la décennie écoulée et d’un cadre macro ancré dans la zone UEMOA, dont la monnaie commune limite le risque de change pour les investisseurs.

Le Kenya, à l’inverse, traîne un historique récent plus heurté. L’émission de février 2024, destinée à racheter par anticipation l’eurobond arrivant à échéance en juin de la même année, s’était faite au prix fort, autour de 10,37% de rendement. Les épisodes de contestation sociale de 2024 et 2025 contre la fiscalité, le poids du service de la dette, qui absorbe plus du tiers des recettes publiques, et un dialogue parfois tendu avec le Fonds monétaire international (FMI) continuent de nourrir une prime de risque structurellement plus élevée. La séance du 4 novembre 2026 n’a fait qu’actualiser ce différentiel, à l’avantage d’Abidjan.

Choc pétrolier : un recul de plus de 8% aux effets asymétriques

La baisse supérieure à 8% enregistrée par le brut rebat les cartes pour les économies africaines, selon qu’elles exportent ou importent l’or noir. Pour l’Angola, le Nigeria, le Gabon ou la République du Congo, dont les budgets restent construits autour d’hypothèses de prix souvent comprises entre 65 et 75 dollars le baril, chaque point de recul creuse l’équation des financements extérieurs. À l’inverse, les importateurs nets – Kenya, Maroc, Sénégal avant le plein régime de Sangomar, et dans une moindre mesure la Côte d’Ivoire – voient leur facture énergétique s’alléger, avec un effet favorable sur l’inflation importée et sur le compte courant.

Cette asymétrie explique en partie l’appétit renforcé pour la signature ivoirienne. Abidjan combine un profil d’importateur modéré, une diversification agricole solide autour du cacao et de la noix de cajou, et une production pétrolière additionnelle issue des champs Baleine et Calao, exploités par Eni depuis 2023, sans dépendance budgétaire comparable à celle des pétro-États. Le repli du baril y est perçu comme un amortisseur, non comme une menace.

Télécoms et liquidité régionale : Sonatel et Maurice sous surveillance

La séance a également été marquée par un mouvement sur le titre Sonatel, filiale sénégalaise du groupe Orange et plus grosse capitalisation de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). Le groupe, qui pèse à lui seul près du quart de la capitalisation de la place abidjanaise, reste la valeur de référence pour les investisseurs étrangers cherchant une exposition liquide à l’Afrique de l’Ouest francophone. Tout mouvement significatif sur la ligne est scruté comme un indicateur avancé du sentiment régional.

Un financement en provenance de l’Île Maurice a par ailleurs retenu l’attention. La place mauricienne, dotée d’un cadre juridique inspiré du droit anglo-saxon et d’un réseau dense de conventions de non-double imposition, demeure le principal hub de structuration des flux d’investissement vers le continent, avec un encours estimé à plus de 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion dédiés à l’Afrique. Chaque opération transite souvent par Port-Louis avant d’irriguer les économies cibles. La liquidité observée sur les marchés kényans, enfin, confirme le rôle de Nairobi comme deuxième place financière d’Afrique de l’Est, derrière Johannesburg à l’échelle continentale.

À l’horizon des arbitrages budgétaires 2026, les investisseurs disposent désormais d’une lecture claire : la discipline macroéconomique prime sur la taille du marché, et la zone franc tire parti d’une perception de risque contenue, pendant que les économies anglophones d’Afrique de l’Est devront redoubler d’efforts de signalisation pour convaincre.

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