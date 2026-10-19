Burkina Faso : Vista Bank désigne Moumounou Gnankambary pour absorber SGBF

La désignation de Moumounou Gnankambary à la tête de Vista Bank Burkina marque une étape déterminante dans la restructuration du marché bancaire burkinabè. Le nouveau directeur général est chargé de conduire l’absorption de Société Générale Burkina Faso (SGBF), filiale historique du groupe français dans le pays, par la banque contrôlée par l’homme d’affaires guinéen Simon Tiemtoré. L’opération, dont les termes financiers n’ont pas été rendus publics, s’inscrit dans un mouvement de retrait méthodique de Société Générale d’Afrique subsaharienne, engagé depuis 2023.

Un repli français qui redessine la carte bancaire sahélienne

Le groupe Société Générale a cédé en moins de trois ans ses filiales du Congo, du Tchad, de la Mauritanie, du Cameroun, du Burkina Faso, du Mozambique, de Madagascar, du Ghana, du Bénin et de la Guinée équatoriale. Cette rétractation, assumée par la direction parisienne au nom d’un recentrage sur l’Europe et la banque de détail française, laisse un vide stratégique dans une région où la banque était implantée depuis l’indépendance. Au Burkina Faso, SGBF figurait parmi les quatre premiers établissements du pays, avec un réseau d’agences couvrant Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et plusieurs capitales régionales.

Vista Bank, qui a bâti son expansion ouest-africaine par rachats successifs — reprise de BSIC Gambie, acquisition de Oragroup en 2023 — se retrouve ainsi propulsée dans une nouvelle dimension. L’intégration de SGBF lui offre un portefeuille clientèle entreprises que le groupe peinait jusqu’ici à constituer face aux poids lourds du marché que sont Coris Bank International, Ecobank et la BOA. Pour le régulateur régional, la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), l’opération exige un examen attentif des ratios prudentiels de l’ensemble consolidé.

Un pilote de fusion plutôt qu’un dirigeant d’exploitation

Le profil retenu pour cette séquence n’est pas anodin. Nommer un directeur général à la veille d’une fusion revient à confier à un seul homme la responsabilité de deux chantiers simultanés : préserver l’activité commerciale courante et bâtir, en coulisses, l’architecture juridique, informatique et humaine du nouvel ensemble. Les fusions bancaires en zone UEMOA se heurtent historiquement à trois obstacles récurrents : la convergence des systèmes d’information, l’harmonisation des conventions collectives et la rétention des cadres pendant la phase de transition.

L’expérience récente de la région offre des précédents instructifs. L’absorption d’Oragroup par Vista avait déjà exigé plus de dix-huit mois pour aboutir à une plateforme unifiée. Au Maroc, l’acquisition par le groupe Saham d’actifs cédés par Société Générale avait révélé des surcoûts d’intégration de l’ordre de 15 à 20 % du prix d’acquisition, selon un ordre de grandeur couramment admis dans le secteur. Vista Bank Burkina devra composer avec ces mêmes contraintes, dans un environnement sécuritaire et macroéconomique particulièrement tendu.

Un enjeu de souveraineté financière pour Ouagadougou

Au-delà de la seule mécanique capitalistique, l’opération revêt une portée politique. Depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022, les autorités burkinabè ont multiplié les signaux de distanciation à l’égard des intérêts économiques français, tout en appelant à une africanisation des leviers financiers nationaux. Le transfert d’une filiale française vers un groupe à capitaux africains s’inscrit, de ce point de vue, dans un alignement d’intérêts rare entre un investisseur privé et le discours souverainiste porté par Ouagadougou.

Reste que la bancarisation du pays plafonne autour de 25 %, selon les données publiées par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), loin derrière les standards ivoiriens ou sénégalais. Le défi du nouveau directeur général ne se limitera donc pas à fusionner deux bilans : il consistera aussi à démontrer qu’un acteur panafricain peut faire mieux qu’une banque internationale pour approfondir le financement des PME et de l’agriculture, deux segments durablement négligés. La crédibilité du modèle Vista, au Burkina comme ailleurs dans la sous-région, se jouera sur ce terrain concret.

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