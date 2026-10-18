Sonatel engage un fractionnement 1 pour 10 de son action à la BRVM

Le fractionnement de l’action Sonatel (code SNTS), approuvé par l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2026 et confirmé par un communiqué de l’opérateur daté du 15 octobre, portera le nombre de titres en circulation de 100 millions à un milliard. Le capital social, lui, reste figé à 50 milliards de francs CFA. La dernière cotation sous l’ancienne valeur nominale est fixée au vendredi 23 octobre 2026, la première séance en configuration fractionnée au lundi 26 octobre. Les dépositaires centraux et teneurs de compte procéderont automatiquement à l’attribution des nouvelles actions, sans frais ni démarche à la charge des porteurs.

Un signal adressé aux petits porteurs de l’UEMOA

Le titre Sonatel appartient depuis deux décennies au cercle très fermé des valeurs les plus chères de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), dont le siège se trouve à Abidjan. Cette caractéristique, longtemps perçue comme un marqueur de prestige, est devenue un frein. Un ticket d’entrée à plusieurs dizaines de milliers de francs CFA par action décourage mécaniquement l’épargnant salarié de Dakar, de Lomé ou de Ouagadougou, alors même que la BRVM revendique une stratégie d’inclusion financière régionale.

En divisant son nominal par dix, l’opérateur contrôlé par le groupe Orange et l’État sénégalais aligne de fait sa valeur unitaire sur les standards de la plupart des émetteurs de la cote régionale, dont la fourchette se situe plus volontiers entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers de francs CFA. L’enjeu dépasse la simple cosmétique boursière. Dans un marché où la rotation du capital reste limitée, chaque dizaine de milliers d’actionnaires supplémentaires contribue à épaissir le carnet d’ordres et à réduire la volatilité intraséance. La direction de Sonatel résume l’ambition en indiquant que l’opération « vise à rendre l’action Sonatel plus accessible et à élargir la base d’actionnaires ».

Mécanique de l’opération et neutralité patrimoniale

Techniquement, le dispositif est éprouvé. L’actionnaire qui détenait dix titres SNTS la veille du 26 octobre en détiendra cent le lendemain, pour une valeur de portefeuille théoriquement inchangée, hors variations ultérieures du cours. Le cours de référence ajusté sera publié par la BRVM au Bulletin officiel de la Cote. L’émetteur précise que l’opération se fera « sans incidence sur la part détenue par chaque actionnaire dans le capital ni sur la valeur théorique totale de son portefeuille au moment du fractionnement, hors évolution du cours de bourse ».

La modification statutaire adoptée le 8 octobre encadre la bascule et ouvre la voie à la nouvelle architecture du capital. Pour les investisseurs institutionnels, l’opération est neutre en termes d’exposition. Pour les sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) de la place, elle devrait en revanche se traduire par un flux accru d’ordres de petite taille, et donc par une révision de leurs grilles de courtage et de leurs seuils d’exécution.

Un précédent qui engage la place régionale

Les fractionnements d’actions sont rares à la BRVM, où la culture dominante reste celle du titre lourd, destiné à des porteurs patrimoniaux de long terme. Les grandes places africaines – de la Bourse de Johannesburg à la Nigerian Exchange en passant par la Casablanca Stock Exchange – ont, au cours de la dernière décennie, multiplié ce type d’opérations pour accompagner la montée en puissance de l’actionnariat populaire et des applications de courtage mobile. L’initiative de l’opérateur sénégalais pourrait créer un précédent et inciter d’autres poids lourds de la cote régionale, dans la banque ou l’agro-industrie, à envisager une démarche analogue.

Reste la question de l’effet réel sur la liquidité. L’expérience internationale montre qu’un fractionnement, s’il n’est pas accompagné d’un travail de communication financière soutenu et d’une offre élargie de produits d’épargne adossés au titre, produit un surcroît d’activité surtout concentré sur les premières semaines. La BRVM, les SGI de l’union et les régulateurs nationaux disposent avec SNTS d’un cas d’école pour mesurer la profondeur réelle de la demande individuelle en Afrique de l’Ouest francophone.

À quelques jours de la bascule, l’opération engage donc moins Sonatel elle-même, dont les fondamentaux ne sont pas modifiés, que l’écosystème boursier régional dans sa capacité à transformer un geste technique en véritable mouvement d’inclusion financière.

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