Dette du Sénégal : les Finances recadrent Serigne Gueye Diop

La restructuration de la dette du Sénégal est devenue, en quelques heures, un sujet de friction au sein même de l’exécutif. Le ministère des Finances et du Budget a publié une mise au point pour dissiper les ambiguïtés nées d’une sortie médiatique du ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, qui avait évoqué la perspective d’une renégociation des engagements financiers du pays. La réaction du département de tutelle, prompte et frontale, traduit la sensibilité extrême du dossier pour les autorités de Dakar.

Dans son communiqué, le ministère piloté par Cheikh Diba rappelle qu’aucune décision de cette nature n’a été arrêtée et que la communication officielle sur la dette publique relève de sa seule compétence. Le message, à peine voilé, vise à recadrer un membre du gouvernement dont les propos pouvaient être interprétés comme un signal envoyé aux créanciers. Dans l’univers feutré des marchés financiers, ce type de déclaration peut suffire à provoquer une tension sur les rendements obligataires.

Une parole publique sous haute surveillance des marchés

Le contexte explique la fermeté de la réponse. Depuis la publication, fin 2024, du rapport de la Cour des comptes révisant à la hausse l’endettement réel hérité de l’ancienne administration, le Sénégal évolue sous le regard attentif des agences de notation. Moody’s et Standard & Poor’s ont dégradé la signature souveraine du pays, renchérissant le coût de son financement extérieur. Les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d’un nouveau programme demeurent en suspens, conditionnées notamment à la clarification de la trajectoire budgétaire.

Dans cette configuration, chaque mot prononcé par un responsable gouvernemental est scruté. Évoquer publiquement une restructuration, même de manière incidente, revient à laisser planer le doute sur la capacité du Trésor à honorer ses échéances dans les conditions initialement prévues. Or, les autorités sénégalaises répètent depuis des mois leur volonté de maintenir le service de la dette, tout en cherchant à reconstituer des marges de manœuvre budgétaires par la rationalisation des dépenses et l’élargissement de l’assiette fiscale.

Cohésion gouvernementale et discipline de communication

Au-delà de la séquence, l’épisode pose la question de la coordination au sein du gouvernement d’Ousmane Sonko. Plusieurs ministres se sont exprimés ces dernières semaines sur des dossiers économiques sensibles, parfois avec des nuances qui tranchent avec la ligne officielle portée par les Finances. La sortie de Serigne Gueye Diop, figure du secteur privé sénégalais avant son entrée au gouvernement, s’inscrit dans cette difficulté récurrente à imposer une parole unique sur les sujets macroéconomiques.

Le recadrage public, plutôt qu’un arbitrage discret en interne, constitue en soi un signal politique. Il vise autant les marchés que les partenaires multilatéraux : Dakar entend démontrer qu’il maîtrise sa communication financière et que la doctrine officielle prévaut. Cette discipline est d’autant plus nécessaire que les négociations avec le FMI exigent une grande lisibilité sur les intentions des autorités, en matière de soutenabilité comme de réformes structurelles.

Un dossier dette aux multiples implications régionales

La trajectoire d’endettement du Sénégal dépasse les frontières nationales. Membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le pays partage avec ses voisins une monnaie commune et des règles de convergence budgétaire. Une crise de confiance sur sa signature pourrait, par contagion, peser sur les conditions d’emprunt d’autres émetteurs souverains de la zone, notamment sur le marché régional des titres publics géré depuis Dakar par l’Agence UMOA-Titres.

Les investisseurs européens et moyen-orientaux, exposés à la dette extérieure sénégalaise via les eurobonds émis ces dernières années, suivent également la séquence avec attention. Plusieurs fonds basés à Londres et dans le Golfe ont récemment ajusté leurs positions sur les titres sénégalais, dans un mouvement qui reflète la prudence retrouvée à l’égard des dettes souveraines africaines après les épisodes ghanéen et zambien.

Reste à savoir si ce recadrage suffira à refermer le débat. Le ministère des Finances n’a pour l’heure communiqué aucun calendrier précis sur les prochaines étapes de sa stratégie d’endettement, laissant subsister une part d’incertitude que les analystes auront à cœur de combler. Selon Seneweb, le département de Cheikh Diba se réserve désormais l’exclusivité de toute communication officielle sur le sujet.

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