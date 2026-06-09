Cameroun : 120 milliards de FCFA à verser sur l’emprunt BVMAC 2023

L’État camerounais procédera le 23 juin 2026 au règlement d’une nouvelle échéance de son emprunt obligataire ECMR 2023 à tranches multiples, pour un montant supérieur à 120 milliards de FCFA. L’information émane d’un avis signé le 5 juin 2026 par Louis Banga Ntolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC). Sur ce total, 10,7 milliards de FCFA correspondent au paiement des intérêts, le solde étant constitué d’amortissements en principal sur certaines lignes obligataires. Les opérations d’encaissement aux guichets des sociétés de Bourse et des banques teneurs de comptes débuteront le lendemain, 24 juin.

Une échéance différenciée selon les maturités

Contrairement à un remboursement classique portant sur une seule ligne, cette échéance combine amortissement partiel du capital et versement des coupons sur l’ensemble des tranches. Concrètement, les détenteurs de la tranche A percevront un coupon net de 10 580 FCFA par obligation, dont 10 000 FCFA en principal et 580 FCFA en intérêts. La tranche B donnera lieu à un versement de 5 600 FCFA, dont 5 000 FCFA d’amortissement et 600 FCFA de coupon.

Les tranches C et D, à maturité plus longue, ne supportent à ce stade que le paiement des intérêts, fixés respectivement à 675 et 725 FCFA par titre. Cette architecture reflète la logique d’un emprunt structuré en plusieurs horizons de placement, où les souscripteurs aux maturités les plus longues acceptent de différer leur récupération du capital en échange d’un rendement supérieur. Le mécanisme illustre la sophistication progressive de l’ingénierie obligataire dans la zone CEMAC.

Une opération record sur le marché régional

L’emprunt initial avait permis à Yaoundé de mobiliser plus de 176 milliards de FCFA en 2023, dépassant nettement la cible initiale de 150 milliards. Il s’agissait alors de la septième émission obligataire réussie par le Cameroun sur le marché financier sous-régional unifié, et de la première opération à tranches multiples expérimentée dans la sous-région. La formule visait à élargir la base d’investisseurs en proposant un menu de maturités adapté aux profils de risque et aux contraintes de liquidité des souscripteurs.

Le contexte d’émission n’était pourtant pas favorable. La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) avait engagé un cycle de resserrement monétaire pour contenir les pressions inflationnistes, ce qui renchérissait mécaniquement le coût des ressources levées par les Trésors nationaux. En segmentant son offre, le Cameroun donnait aux investisseurs la possibilité d’arbitrer entre des placements courts moins rémunérateurs et des engagements longs assortis de coupons plus généreux. Le succès de la souscription a validé ce pari technique.

Crédibilité souveraine et poids du service de la dette

Pour les autorités camerounaises, le respect scrupuleux du calendrier de remboursement dépasse la simple obligation contractuelle. Il s’agit d’un signal envoyé à une communauté d’investisseurs régionaux dont les arbitrages conditionnent les futures levées de fonds. Les États de la CEMAC sollicitent de plus en plus fréquemment le marché obligataire pour financer leurs déficits budgétaires et leurs programmes d’investissement public, dans un environnement où l’accès aux ressources extérieures s’est nettement durci.

L’échéance du 23 juin met également en lumière la montée en puissance du service de la dette intérieure dans les finances publiques camerounaises. Le recours répété au marché financier régional offre une alternative précieuse aux bailleurs internationaux et aux eurobonds, mais son coût demeure étroitement corrélé aux conditions monétaires fixées par la BEAC et à la perception du risque souverain par les souscripteurs locaux. Chaque paiement honoré dans les délais consolide la signature de Yaoundé et conditionne les marges de manœuvre des prochaines émissions du Trésor.

Reste que l’équilibre entre besoins de financement et soutenabilité de la charge d’intérêts constituera l’un des paramètres déterminants des prochains exercices budgétaires. Selon Investir au Cameroun, l’opération confirme la centralité acquise par la BVMAC dans le financement des États de la sous-région.

Pour aller plus loin

Dette souveraine UMOA : le marché secondaire retrouve des couleurs · La BEAC durcit l’encadrement des transferts de la diaspora en zone CEMAC · BOA Niger bondit de 40% à la BRVM malgré un profit warning

J’aime ça : J’aime chargement…