La BEAC durcit l’encadrement des transferts de la diaspora en zone CEMAC

La BEAC a engagé un durcissement de la réglementation encadrant les transferts de fonds de la diaspora à destination des six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) : Cameroun, Gabon, Congo, Tchad, République centrafricaine et Guinée équatoriale. La Banque des États de l’Afrique centrale entend exercer un contrôle plus strict sur des flux longtemps restés à la lisière du système bancaire formel, dans un espace monétaire où le franc CFA d’Afrique centrale demeure adossé à l’euro. Cette évolution s’inscrit dans une trajectoire plus large d’assainissement du marché des changes amorcée depuis la révision du règlement de 2018.

Un cadre prudentiel resserré pour les opérateurs de transfert

L’institut d’émission régional cible en priorité les prestataires de services de paiement, les sociétés de transfert d’argent et les acteurs émergents de la fintech qui captent une part croissante des envois de la diaspora. Les exigences en matière de reporting, d’identification des donneurs d’ordre et de justification économique des opérations sont rehaussées. La BEAC cherche ainsi à combler les angles morts qui permettaient à certains flux d’échapper à la statistique officielle, alors même que la zone CEMAC peine à reconstituer ses réserves de change. Les opérateurs devront désormais documenter plus finement la nature des fonds reçus, qu’il s’agisse de soutien familial, d’investissement immobilier ou de placement.

Concrètement, le régulateur monétaire impose une convergence accrue entre les pratiques des établissements bancaires classiques et celles des intermédiaires non bancaires. Le dispositif s’aligne sur les standards du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour les ménages bénéficiaires, le renforcement des contrôles pourrait se traduire par des délais de traitement allongés et par une remontée du coût moyen des transactions, déjà parmi les plus élevés au monde sur le corridor Europe–Afrique centrale.

Souveraineté monétaire et bataille des réserves de change

Derrière ce tour de vis réglementaire se joue une question plus fondamentale : la capacité de la CEMAC à mobiliser les devises de la diaspora au profit de son économie réelle. Les envois de fonds représentent, pour plusieurs pays de la sous-région, une source de financement extérieur comparable, voire supérieure, à certains postes d’investissements directs étrangers. Or une fraction significative continue de transiter par des canaux informels, échappant à la centralisation des recettes en devises auprès de la banque centrale. Le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, a fait de la reconstitution des avoirs extérieurs une priorité affichée, en lien avec les programmes conclus avec le Fonds monétaire international (FMI).

Le contexte régional ajoute à la sensibilité du dossier. La pression sur le compte courant des États membres, la volatilité des cours du pétrole et la nécessité de préserver la parité fixe avec l’euro placent la politique de change au cœur des arbitrages. En resserrant l’écrou sur les transferts, la BEAC entend non seulement améliorer la traçabilité, mais aussi orienter une part plus importante de ces ressources vers le secteur bancaire formel et, in fine, vers le financement de l’économie productive.

Un équilibre délicat entre conformité et inclusion financière

Le pari n’est pas sans risque. Un encadrement trop rigide pourrait inciter une partie des émetteurs à privilégier des circuits parallèles, notamment via les actifs numériques, qui prospèrent à la marge du système réglementé. Les autorités monétaires devront veiller à ne pas pénaliser les ménages les plus modestes, pour qui chaque euro de surcoût pèse directement sur le panier de la consommation courante. Les opérateurs spécialisés, qu’il s’agisse des géants internationaux ou des plateformes numériques africaines, plaident pour une mise en œuvre progressive et concertée.

La réforme s’inscrit également dans un mouvement continental plus vaste, où plusieurs banques centrales africaines cherchent à mieux capter les transferts de leurs diasporas. La réussite du dispositif dépendra de la capacité de la BEAC à articuler exigence prudentielle, modernisation des infrastructures de paiement et baisse effective des coûts de transaction. À défaut, la zone CEMAC risquerait de voir s’éroder l’attrait du canal officiel, au moment précis où la stabilité macroéconomique de la sous-région réclame davantage de devises.

Selon Financial Afrik.

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