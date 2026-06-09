Dette souveraine UMOA : le marché secondaire retrouve des couleurs

Le marché secondaire de la dette souveraine au sein de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) connaît un regain d’activité marqué, signe d’un retour de confiance des investisseurs envers les titres publics émis par les huit États membres. Les volumes échangés progressent, les rendements se détendent sur certaines maturités et la profondeur du carnet d’ordres s’améliore, dessinant un environnement plus favorable aux émetteurs de la zone franc CFA.

Ce frémissement intervient après plusieurs trimestres durant lesquels les Trésors nationaux avaient dû composer avec un appétit prudent, des taux tendus et un coût de refinancement élevé. La détente actuelle traduit à la fois une réévaluation du risque souverain régional et un redéploiement des liquidités bancaires vers des actifs jugés mieux rémunérés que les placements monétaires courts.

Un marché secondaire UMOA qui retrouve de la profondeur

Longtemps considéré comme le maillon faible du marché des titres publics de l’UMOA, le compartiment secondaire gagne en consistance. Les transactions de gré à gré entre établissements bancaires se multiplient, et les investisseurs institutionnels reprennent position sur des souches récemment émises par les Trésors ivoirien, sénégalais et béninois. Cette dynamique répond à un besoin structurel : sans marché secondaire actif, les acteurs hésitent à immobiliser leurs capitaux sur le primaire.

L’agence UMOA-Titres, qui supervise la coordination des émissions des huit Trésors nationaux, observe une amélioration sensible des indicateurs de liquidité. Les écarts entre prix acheteurs et vendeurs se resserrent, témoignant d’une formation des prix plus efficace. Les banques de la place, principales détentrices des titres publics régionaux, semblent désormais plus enclines à arbitrer leurs portefeuilles plutôt qu’à conserver les obligations jusqu’à l’échéance.

Pour les directions du Trésor de la zone, cette évolution est stratégique. Un marché secondaire fluide réduit la prime de liquidité exigée par les souscripteurs sur le primaire et, par ricochet, allège le service de la dette. Concrètement, chaque point de base économisé sur les nouvelles émissions représente plusieurs milliards de francs CFA d’intérêts évités sur la durée de vie des titres.

Le retour des investisseurs sur la dette souveraine régionale

Les flux observés ces dernières semaines confirment un repositionnement des investisseurs sur la dette souveraine de l’UMOA. Banques commerciales, sociétés de gestion et compagnies d’assurances de la zone reviennent à l’achat, attirées par des rendements qui demeurent attractifs en termes réels, alors que la trajectoire d’inflation régionale s’inscrit en repli. Le différentiel entre les taux servis par les Trésors et les conditions de refinancement auprès de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) crée une fenêtre d’arbitrage exploitée par les opérateurs.

Cette dynamique profite particulièrement aux émetteurs les plus actifs. La Côte d’Ivoire, premier emprunteur de la zone, voit ses souches benchmark traitées avec des volumes en hausse. Le Sénégal et le Bénin bénéficient également d’un meilleur accueil, malgré un contexte budgétaire scruté par les agences de notation. À l’inverse, certains émetteurs aux fondamentaux plus fragiles continuent de payer une prime de risque plus marquée, signe que la sélectivité des investisseurs reste de mise.

Les acteurs régionaux s’intéressent par ailleurs aux titres longs, dont la duration permet de cristalliser des rendements élevés avant un éventuel cycle de baisse. Ce mouvement vers les maturités étendues constitue une bouffée d’oxygène pour les Trésors, qui cherchent depuis plusieurs années à allonger le profil de leur dette et à lisser les pics de remboursement.

Enjeux de souveraineté financière pour la zone franc

Au-delà de la conjoncture, le renforcement du marché secondaire revêt une portée stratégique pour la souveraineté financière de l’UMOA. La capacité des États à mobiliser des ressources auprès des épargnants régionaux, sans recourir systématiquement aux marchés internationaux en devises, réduit l’exposition aux chocs externes et au coût croissant de la dette eurobond. Les autorités monétaires de la zone encouragent cette internalisation du financement, jugée plus résiliente.

Reste que la consolidation du marché demeure suspendue à plusieurs facteurs. La discipline budgétaire des États membres, l’évolution de la politique monétaire de la BCEAO et la diversification de la base d’investisseurs, encore largement bancaire, conditionneront la pérennité du mouvement. L’arrivée d’acteurs non bancaires, notamment les fonds de pension et les compagnies d’assurance-vie, est régulièrement présentée comme la prochaine étape pour densifier durablement le compartiment.

Selon Financial Afrik, l’embellie actuelle du marché secondaire constitue un indicateur précieux du climat de confiance qui s’installe progressivement autour de la signature des huit Trésors de l’Union.

Pour aller plus loin

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