Cameroun : l’absence prolongée de Paul Biya nourrit les interrogations

La discrétion prolongée de Paul Biya, chef de l’État camerounais depuis 1982, continue d’occuper l’espace politique à Yaoundé. Le silence du palais d’Étoudi sur les activités du président, associé à une raréfaction de ses apparitions publiques, entretient un climat d’incertitude qui déborde désormais les cercles militants. Sur les réseaux sociaux, dans les rédactions et dans les chancelleries, la même question revient avec insistance : où est le président, et dans quel état exerce-t-il ses fonctions.

Un chef d’État nonagénaire au cœur d’une opacité persistante

À 91 ans, Paul Biya cumule plus de quatre décennies au sommet de l’appareil d’État camerounais. Sa longévité, saluée par ses partisans comme un gage de stabilité, se heurte aujourd’hui à une réalité biologique que l’entourage présidentiel peine à masquer. Les rumeurs sur sa santé, récurrentes ces dernières années, ont pris une ampleur inédite lors de ses derniers séjours prolongés hors du pays, notamment en Europe. Les communiqués officiels, laconiques, n’ont guère apaisé la curiosité publique.

La rareté des sorties officielles pose un problème institutionnel concret. Le fonctionnement de l’exécutif camerounais repose sur une centralisation extrême autour du président, arbitre des grandes décisions administratives, sécuritaires et budgétaires. Sans signature présidentielle, une partie de la machine d’État marque le pas. Plusieurs dossiers économiques et diplomatiques attendent, selon des observateurs locaux, des arbitrages qui tardent à venir.

Une opinion publique gagnée par le doute

Au sein de la société camerounaise, l’inquiétude n’est plus le monopole de l’opposition. Des voix issues du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), formation au pouvoir, admettent en privé leur perplexité face à l’absence d’un discours présidentiel structurant. Le gouvernement, contraint de gérer l’après en silence, a tenté à plusieurs reprises de réfuter les rumeurs les plus alarmistes, sans parvenir à installer une communication crédible sur le quotidien du chef de l’État.

Cette opacité alimente les spéculations sur une éventuelle transition. La Constitution camerounaise, révisée en 2008, prévoit qu’en cas de vacance de la présidence, l’intérim revient au président du Sénat, actuellement Marcel Niat Njifenji, lui-même octogénaire. Un scénario juridiquement balisé mais politiquement délicat, tant l’équilibre des clans au sein du régime demeure fragile. Les prétendants supposés à la succession, tapis dans les administrations et les cercles militaires, avancent avec prudence.

Un enjeu régional pour l’Afrique centrale

Au-delà des frontières camerounaises, l’incertitude autour de Paul Biya intéresse directement les capitales voisines. Le Cameroun constitue le poumon économique de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), avec une contribution majeure au produit intérieur brut de la sous-région. Toute déstabilisation à Yaoundé aurait des répercussions immédiates sur le franc CFA d’Afrique centrale, sur les routes commerciales alimentant le Tchad et la République centrafricaine, ainsi que sur la coopération sécuritaire dans la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad.

Les partenaires internationaux, à commencer par la France, les États-Unis et la Chine, suivent la situation avec une attention discrète mais soutenue. Paris, historiquement proche du régime, voit dans le Cameroun un pivot de sa politique africaine résiduelle. Pékin, de son côté, a consenti des investissements considérables dans les infrastructures portuaires et énergétiques du pays, notamment le port en eau profonde de Kribi. Ces engagements de long terme rendent la stabilité institutionnelle de Yaoundé indissociable des intérêts stratégiques extérieurs.

Sur le plan intérieur, la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, entamée en 2016, reste non résolue. Le conflit avec les mouvements séparatistes, les tensions dans l’Extrême-Nord et les fragilités économiques exigent un pilotage politique constant. L’absence visible du chef de l’État accentue le sentiment d’un pouvoir en pilotage automatique, à la merci d’un incident qui pourrait précipiter les échéances.

Reste à mesurer combien de temps ce statu quo pourra être maintenu sans provoquer une crise ouverte. Les prochains mois pourraient s’avérer déterminants pour la trajectoire politique du Cameroun et, par ricochet, pour l’ensemble de la sous-région. Selon Dakaractu, l’absence prolongée de Paul Biya continue de susciter interrogations et inquiétudes au sein de l’opinion camerounaise.

Pour aller plus loin

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