Le Sénégal présente sa « Senegal AI Factory » à Tokyo

Le Sénégal a saisi la tribune japonaise du HAIP Friends Group pour dévoiler officiellement la Senegal AI Factory, pièce maîtresse de son New Deal Technologique. La délégation sénégalaise, présente à Tokyo, a inscrit cette initiative dans une ambition plus large de souveraineté numérique et d’ancrage africain dans la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle. Le choix de la scène nipponne n’est pas anodin : le Japon abrite l’un des cercles diplomatiques les plus structurés sur les principes d’une IA responsable, adossé au processus lancé à Hiroshima par le G7.

Pensée comme une infrastructure nationale de calcul et de recherche appliquée, la Senegal AI Factory ambitionne de rassembler capacités de calcul intensif, jeux de données locaux et talents africains autour de cas d’usage adaptés aux réalités du continent. Dakar y voit un levier pour réduire la dépendance aux plateformes étrangères et pour orienter la recherche vers les priorités du pays : santé publique, agriculture, éducation, langues nationales et services administratifs.

Un projet aligné sur le New Deal Technologique

La Senegal AI Factory s’inscrit dans la feuille de route numérique portée par les autorités sénégalaises depuis l’installation du nouveau régime. Le New Deal Technologique fait de la souveraineté numérique un pilier de la transformation économique, aux côtés du développement des infrastructures de connectivité, de la modernisation des services publics et de la structuration d’une filière locale de compétences. Le projet d’usine à IA vient concrétiser cette doctrine par un actif tangible, capable de soutenir l’émergence d’un écosystème national.

Concrètement, il s’agit de doter le pays d’un environnement mutualisé de puissance de calcul, adossé à des partenariats académiques et industriels. Les autorités misent sur ce socle pour attirer chercheurs de la diaspora, start-up africaines et laboratoires étrangers désireux de tester des modèles sur des données représentatives des marchés du continent. L’articulation avec les universités sénégalaises et les pôles régionaux de recherche apparaît comme une condition de crédibilité du dispositif.

Tokyo, une tribune diplomatique choisie

La réunion du HAIP Friends Group, où siègent les partenaires du processus Hiroshima sur l’intelligence artificielle, offre à Dakar une caisse de résonance auprès des économies les plus avancées sur les questions de régulation. En s’y présentant avec un projet nommément identifié, le Sénégal se positionne comme un interlocuteur africain crédible du dialogue mondial sur l’IA, aux côtés d’États souvent absents de ces enceintes. Cette diplomatie technologique vise autant à sécuriser des transferts de savoir-faire qu’à peser sur les normes en gestation.

Le calendrier compte. Alors que l’Union africaine a adopté une stratégie continentale sur l’intelligence artificielle et que plusieurs capitales, de Kigali à Rabat, avancent leurs propres plans, la présentation tokyoïte permet à Dakar de marquer sa singularité. La démarche traduit également une lecture stratégique : la course aux capacités de calcul, largement dominée par un petit nombre d’acteurs américains et asiatiques, ne laisse qu’une fenêtre étroite aux pays émergents pour bâtir des infrastructures nationales sans reproduire une dépendance nouvelle.

Des enjeux de financement et de partenariat

Reste la question du modèle économique. Une usine à IA suppose des investissements lourds en processeurs graphiques, en énergie et en refroidissement, dans un contexte où les tensions sur le marché mondial des puces demeurent vives. Le Sénégal devra articuler ressources budgétaires, concours bilatéraux et partenariats industriels pour donner corps au projet dans un délai crédible. La présentation de Tokyo peut, à cet égard, servir d’amorce à des négociations avec des partenaires japonais, européens ou du Golfe déjà actifs sur le continent.

La réussite de la Senegal AI Factory se jugera aussi à sa capacité à irriguer l’économie réelle. Formation des ingénieurs, ouverture aux PME, protection des données personnelles, cadre juridique de l’usage des modèles : autant de chantiers connexes qui conditionnent l’impact du dispositif. Dakar joue une carte visible, celle d’un pays africain qui refuse de subir la vague de l’IA et cherche à en capter une part de la valeur.

Selon PressAfrik, la présentation de la Senegal AI Factory à Tokyo marque une étape symbolique dans le déploiement du New Deal Technologique sénégalais.

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