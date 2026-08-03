Le Maroc baptise une autoroute de 1055 km du nom de Donald Trump

L’annonce a la force d’un geste diplomatique autant que d’une décision d’aménagement. Le roi Mohammed VI a choisi de donner le nom de l’ancien et actuel président américain Donald Trump à une future autoroute longue de 1 055 kilomètres, appelée à traverser le Royaume du Maroc. Le tracé, l’un des plus ambitieux jamais engagés par Rabat, doit renforcer l’ossature routière du pays à l’approche d’échéances internationales majeures. En baptisant cet axe du nom du locataire de la Maison-Blanche, la monarchie chérifienne inscrit une marque politique durable dans le paysage marocain.

Un geste diplomatique gravé dans le béton

Le choix n’a rien d’anodin. Attribuer le nom d’un chef d’État étranger à une infrastructure d’ampleur nationale relève d’un acte de reconnaissance appuyé, qui va bien au-delà des usages protocolaires habituels. Rabat entend ainsi saluer le rôle joué par l’administration Trump dans la reconnaissance, en décembre 2020, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette décision, actée par proclamation présidentielle américaine, avait profondément redessiné le rapport de forces diplomatique autour de ce dossier vieux de près d’un demi-siècle.

En pérennisant l’empreinte de Donald Trump sur le sol marocain, la monarchie envoie un signal double. À Washington, elle rappelle la valeur qu’elle accorde à cette prise de position et la continuité qu’elle souhaite lui voir donner. À ses partenaires régionaux et européens, elle affirme que la relation stratégique avec les États-Unis constitue désormais un pilier assumé de sa politique étrangère, indépendamment des alternances partisanes américaines.

Un axe structurant pour l’économie marocaine

Sur le plan strictement infrastructurel, le projet s’inscrit dans une trajectoire longue de modernisation du réseau autoroutier marocain, engagée depuis le début des années 2000 par la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM). Le Royaume dispose déjà d’un maillage parmi les plus denses d’Afrique du Nord, reliant Tanger à Agadir et desservant les principaux pôles économiques du littoral atlantique. Les 1 055 kilomètres annoncés viendraient prolonger cette dorsale vers de nouveaux territoires, avec des retombées attendues pour le fret, le tourisme et l’intégration des régions intérieures.

L’échéance de la Coupe du monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal, agit comme un puissant accélérateur. Le Royaume a lancé un vaste programme d’investissements dans les stades, les aéroports, la ligne à grande vitesse Al Boraq et les liaisons routières. Cet axe baptisé du nom de Donald Trump s’inscrit dans cette dynamique et pourrait mobiliser des financements croisés associant bailleurs internationaux, partenaires du Golfe et opérateurs américains.

Un pari politique à double tranchant

Le calcul royal comporte néanmoins sa part de risques. Associer une infrastructure publique de cette envergure à un dirigeant en exercice, dont la présidence divise profondément l’opinion internationale, expose Rabat à des critiques. Plusieurs capitales européennes observent avec prudence l’affichage aussi ostensible d’un alignement transatlantique, à un moment où les relations entre Washington et Bruxelles connaissent de fortes turbulences commerciales et diplomatiques.

À l’inverse, le Royaume mise sur la stabilité de son partenariat sécuritaire et économique avec les États-Unis. Les manœuvres militaires African Lion, organisées chaque année sur le sol marocain, comptent parmi les plus importantes du continent. Les investissements américains dans les secteurs de la défense, de l’aéronautique et de l’énergie continuent de progresser. L’autoroute Trump devient ainsi le symbole tangible d’un partenariat que Rabat souhaite installer dans la durée.

Reste la question du calendrier. Aucune indication précise n’a été communiquée sur la date de mise en service intégrale du tracé, ni sur son coût global. Les prochains mois devraient toutefois voir se préciser les segments prioritaires, alors que le Maroc entend faire de ses grands chantiers la vitrine de sa décennie diplomatique. Selon Dakaractu.

Pour aller plus loin

Candidature ougandaise à l’ONU : la charge de Madiambal Diagne · Francophonie : Coumba Bâ intensifie sa campagne en Asie du Sud-Est · Ebola : Africa CDC exige la fin des restrictions américaines sur l’Ouganda

J’aime ça : J’aime chargement…