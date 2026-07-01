Camtel dépasse 13 milliards de FCFA de bénéfice net en 2025

Cameroon Telecommunications (Camtel) consolide ses résultats financiers. À l’occasion des Journées nationales du management tenues à Douala, la directrice générale Judith Yah Sunday épouse Achidi a annoncé un bénéfice net supérieur à 13 milliards de FCFA pour l’exercice 2025, contre 12,7 milliards un an plus tôt. Le chiffre d’affaires de l’opérateur historique franchit dans le même temps la barre des 235 milliards de FCFA, en progression sensible par rapport aux 217 milliards enregistrés en 2024. La dynamique s’inscrit dans la durée : les revenus du groupe étaient encore de 108 milliards en 2018.

Une rentabilité tirée par la digitalisation et la sécurisation des recettes

La direction générale attribue cette trajectoire à la transformation interne engagée depuis plusieurs années. Généralisation des abonnements en ligne, paiement électronique des factures, renforcement des dispositifs de suivi des revenus : l’opérateur public met en avant les gains d’efficacité opérationnelle obtenus, selon ses mots, « sans investissement supplémentaire » de son actionnaire, l’État camerounais. Cette lecture mérite néanmoins d’être nuancée. Dans un communiqué diffusé en décembre 2025 en réponse au rapport d’audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Camtel indique avoir relancé depuis 2021 des investissements lourds évalués à plus de 145 milliards de FCFA, destinés à moderniser et étendre son infrastructure.

La progression des marges combine donc deux moteurs : une gouvernance recentrée sur la performance et un effort capitalistique visant à renforcer l’outil technique. Cette double dynamique explique la résilience du groupe dans un secteur où la substitution des usages, notamment le déclin de la téléphonie filaire, aurait pu peser durablement sur ses équilibres.

Un modèle économique adossé au fixe et au transport de données

La structure des revenus de Camtel reste marquée par ses activités historiques. Le rapport de la Chambre des comptes portant sur la période 2015 et suivantes rappelle que l’entreprise opère à travers trois conventions de concession signées le 12 mars 2020, couvrant les réseaux de transport, la téléphonie fixe et le mobile. Sur la période 2015-2020, la Business Unit Fixe portait l’essentiel du chiffre d’affaires, devant les activités de transport et le mobile.

Le contenu de ce segment fixe a toutefois profondément muté. La téléphonie filaire, longtemps cœur de métier, s’est effondrée face à la domination du mobile, tandis que l’Internet fixe et la connectivité d’entreprise ont pris le relais. L’Agence de régulation des télécommunications (ART) souligne que le transport, largement assuré par Camtel, tire parti de la demande croissante en bande passante. L’opérateur s’appuie sur un réseau national de fibre optique d’environ 12 000 kilomètres, complété par plusieurs points d’atterrissement de câbles sous-marins, qui constituent aujourd’hui l’un de ses principaux actifs stratégiques.

La situation demeure en revanche plus délicate sur le mobile. Malgré le déploiement de sa marque commerciale Blue, Camtel reste un acteur périphérique sur un marché dominé par Orange Cameroun et MTN Cameroon. En 2024, les revenus mobiles du secteur ont atteint 631 milliards de FCFA selon l’ART, portés par les services de données. La concentration du marché autour des deux leaders limite la capacité de l’opérateur public à convertir son maillage territorial et ses infrastructures en parts de marché tangibles dans la téléphonie grand public.

La qualité de service, angle mort d’une trajectoire financière

La performance comptable contraste avec les critiques persistantes des abonnés. Lenteurs de connexion, interruptions récurrentes, difficultés d’accès à certains services fixes et mobiles : les plaintes se multiplient sur les réseaux sociaux et rappellent que la rentabilité ne suffit pas à sceller la confiance des usagers. Camtel reconnaît elle-même que la modernisation de ses réseaux reste un chantier prioritaire.

Cette orientation s’est prolongée en 2026 avec la signature d’un accord de financement syndiqué de 44,884 milliards de FCFA auprès de Commercial Bank Cameroon. Ces fonds doivent alimenter la première phase du projet Mobile Network Expansion, destiné à densifier les infrastructures existantes et à étendre la couverture 2G, 3G et 4G dans les chefs-lieux régionaux et départementaux, les villes universitaires, plusieurs zones économiques stratégiques et certaines localités rurales. L’enjeu est désormais de convertir cet effort d’investissement et les bons résultats comptables en amélioration mesurable de l’expérience client. Sans ce basculement, l’écart avec Orange et MTN restera difficile à combler dans un marché où la croissance est tirée par la data mobile. Selon Investir au Cameroun.

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