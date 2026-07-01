Vodacom boucle la prise de contrôle du kényan Safaricom

La montée de Vodacom au capital de Safaricom marque une étape décisive dans la recomposition du paysage télécoms est-africain. En finalisant sa prise de contrôle du premier opérateur kényan, la filiale africaine du britannique Vodafone verrouille un actif stratégique qui pèse près de la moitié du marché des services mobiles en Afrique de l’Est et concentre une part déterminante des flux de paiement numérique du continent. L’opération, actée fin juin, place désormais Nairobi au cœur de l’architecture panafricaine du groupe sud-africain.

Un actif kényan au cœur de la stratégie panafricaine de Vodacom

Safaricom n’est pas un opérateur ordinaire. Fondée en 1997, la société cotée à la Bourse de Nairobi domine son marché domestique avec une part supérieure à 65 % des abonnés mobiles, et surtout héberge M-Pesa, service de transfert d’argent lancé en 2007 devenu la référence mondiale du mobile money. À lui seul, ce portefeuille de services financiers génère plus du tiers des revenus du groupe kényan et alimente un écosystème de plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs actifs, du Kenya à l’Éthiopie en passant par la Tanzanie et la République démocratique du Congo.

Pour Vodacom, la consolidation de cette participation constitue l’aboutissement d’une trajectoire entamée en 2017, lorsque le groupe basé à Johannesburg avait racheté à Vodafone une partie de ses parts dans Safaricom. En prenant désormais le contrôle plein et entier de l’opérateur kényan, le sud-africain fait basculer son centre de gravité vers l’Afrique de l’Est, région dont les fondamentaux démographiques et numériques offrent des perspectives de croissance supérieures à celles de son marché historique.

Une opération sous surveillance des régulateurs

La finalisation de la transaction a nécessité l’aval des autorités de régulation kényanes, notamment la Communications Authority of Kenya (CA) et la Capital Markets Authority (CMA), particulièrement vigilantes sur les questions de concentration et de continuité de service. La sensibilité du dossier tient à la nature quasi systémique de Safaricom pour l’économie kényane : l’opérateur contribue à hauteur de plusieurs points de PIB, emploie directement et indirectement des dizaines de milliers de personnes, et opère une infrastructure critique pour les paiements de l’État, des entreprises et des ménages.

Les négociations ont également mobilisé le gouvernement kényan, actionnaire de référence via une participation historique conservée depuis la privatisation partielle du groupe. Nairobi entend préserver ses prérogatives sur un opérateur perçu comme un instrument de souveraineté économique, en particulier sur les volets fiscaux, sécuritaires et de gouvernance des données. Des engagements auraient été pris par Vodacom concernant le maintien du siège à Nairobi, la préservation des emplois locaux et la poursuite des investissements dans le déploiement de la 5G.

Un signal fort pour la consolidation télécoms en Afrique

Cette prise de contrôle intervient dans une phase de recomposition accélérée du secteur télécoms africain, marquée par le retrait progressif de plusieurs opérateurs historiques européens et l’affirmation de champions régionaux. Après le repositionnement d’Orange sur son cœur ouest-africain et les cessions successives opérées par Millicom, la manœuvre de Vodacom illustre une tendance de fond : la concentration des actifs les plus rentables entre les mains d’acteurs continentaux dotés d’une profondeur bilancielle suffisante pour financer les déploiements 5G et les acquisitions dans la fintech.

Pour l’écosystème est-africain, les conséquences se lisent à plusieurs niveaux. La banque centrale kényane suivra de près l’évolution du positionnement de M-Pesa, appelé à se muer en véritable plateforme financière régionale concurrente des systèmes bancaires classiques. Les concurrents Airtel Africa et Telkom Kenya devront pour leur part ajuster leurs stratégies face à un Safaricom désormais adossé à un actionnaire de contrôle unique, en mesure d’accélérer les arbitrages capitalistiques et technologiques.

Reste la question du calendrier d’intégration opérationnelle et des synergies attendues avec les filiales de Vodacom en Tanzanie, en Afrique du Sud, en RDC, au Lesotho et au Mozambique. L’unification des plateformes M-Pesa à l’échelle du groupe pourrait donner naissance à la première super-application financière véritablement panafricaine, à condition que les régulateurs nationaux acceptent l’interopérabilité transfrontalière des portefeuilles. Selon Financial Afrik, l’opération est désormais effective.

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