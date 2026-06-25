Le Mali redevient actionnaire majoritaire de la Sotelma face à Maroc Telecom

Le secteur des télécommunications malien bascule dans une nouvelle configuration. L’État du Mali redevient actionnaire majoritaire de la Société des télécommunications du Mali (Sotelma), opérateur historique privatisé en 2009 au profit du marocain Maroc Telecom (Maroc Telecom, filiale africaine du groupe Etisalat émirati). Le repreneur chérifien, longtemps maître à bord, entérine ce changement d’équilibre et valide officiellement la nouvelle répartition du capital. Une décision lourde de sens pour le marché malien et, plus largement, pour les relations économiques entre Rabat et Bamako.

Un retour de l’État malien au cœur de la Sotelma

La bascule met fin à plus de quinze années de domination capitalistique marocaine sur l’opérateur historique. En 2009, le gouvernement de transition de l’époque avait cédé 51% du capital de la Sotelma à Maroc Telecom pour environ 180 milliards de francs CFA, une opération alors présentée comme la plus importante privatisation jamais réalisée au Mali. L’État avait conservé une participation minoritaire, aux côtés de quelques actionnaires institutionnels nationaux.

Le nouveau schéma renverse cette logique. Bamako détient désormais la majorité des droits de vote au sein de la Sotelma, qui exploite la marque commerciale Malitel et la filiale mobile money Mobicash. Maroc Telecom conserve une participation significative mais perd son statut d’actionnaire de référence. Les modalités précises de l’opération, qui combinent recomposition capitalistique et ajustement de la gouvernance, traduisent une négociation menée à haut niveau entre les autorités maliennes et la direction du groupe marocain.

Maroc Telecom contraint d’accepter un rééquilibrage stratégique

Pour le groupe dirigé depuis Rabat, la décision n’est pas anodine. La Sotelma figure parmi les actifs subsahariens les plus rentables du portefeuille de Maroc Telecom, aux côtés des filiales burkinabè, ivoirienne, gabonaise ou mauritanienne réunies dans le pôle Moov Africa. La perte de la majorité au Mali réduit mécaniquement la consolidation comptable du groupe et envoie un signal aux autres États où l’opérateur est présent.

Le contexte politique pèse lourd. Depuis la prise du pouvoir par les militaires en 2020 puis 2021, les autorités de transition maliennes ont multiplié les initiatives de reprise en main des secteurs jugés stratégiques, des mines à l’énergie. Les télécommunications, vecteur de souveraineté numérique et source de recettes fiscales substantielles, n’échappent pas à cette doctrine. La validation par Maroc Telecom du nouveau partage du capital apparaît, dans ce cadre, comme une concession négociée pour préserver sa présence opérationnelle sur le marché malien plutôt qu’un véritable choix industriel.

Un signal envoyé au marché ouest-africain des télécoms

Le précédent malien pourrait inspirer d’autres capitales. Plusieurs États de la région réexaminent les conditions de privatisation conclues dans les années 2000 et 2010, à une époque où la valorisation des opérateurs historiques restait modeste. La généralisation du mobile money, l’arrivée annoncée de la 5G et la montée en puissance des données comme actif économique modifient l’équation. Concrètement, un opérateur historique pèse aujourd’hui bien plus, en termes stratégiques, qu’au moment de sa cession initiale.

Sur le terrain concurrentiel, la Sotelma reste en duel avec Orange Mali, filiale du groupe français Orange, qui domine historiquement le marché du mobile et de la data dans le pays. La consolidation du contrôle étatique pourrait se traduire par une politique tarifaire et d’investissement plus alignée sur les priorités publiques, qu’il s’agisse de couverture rurale, de tarification sociale ou de fiscalité spécifique. Reste à voir comment l’Autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes (AMRTP) arbitrera entre objectifs de souveraineté et préservation d’un cadre concurrentiel attractif pour les investisseurs.

Pour Maroc Telecom, l’enjeu désormais est de préserver la valeur opérationnelle de sa participation résiduelle tout en composant avec un actionnaire de référence devenu l’État lui-même. La direction du groupe devra clarifier, lors de ses prochaines communications financières, l’impact comptable et stratégique de cette recomposition sur ses comptes consolidés. Selon Financial Afrik, l’opérateur marocain a formellement entériné le nouvel équilibre capitalistique au sein de la Sotelma.

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