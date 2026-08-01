Côte d’Ivoire : décès du général Aly Justin Dem, numéro deux de l’armée

La hiérarchie militaire ivoirienne enregistre une perte majeure avec le décès du général de division Aly Justin Dem, jusqu’ici chef d’état-major général des armées adjoint. L’officier supérieur occupait l’un des postes les plus stratégiques de l’appareil de défense de la Côte d’Ivoire, aux côtés du chef d’état-major général. Son décès a été confirmé par les canaux officiels de communication institutionnelle et relayé par la presse ivoirienne, sans que les circonstances précises n’aient été détaillées dans l’immédiat.

Un pilier du commandement des Forces armées de Côte d’Ivoire

Le général Dem faisait partie du cercle restreint des officiers généraux ayant accédé aux plus hauts grades de la République. Sa fonction d’adjoint au chef d’état-major général des armées (CEMGA) lui conférait un rôle central dans la coordination opérationnelle des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI). À ce poste, il supervisait des dossiers sensibles liés à la préparation opérationnelle, à la coordination interarmées et au suivi des grands chantiers de modernisation lancés depuis plusieurs années par l’exécutif.

Le grade de général de division, qui correspond à trois étoiles dans la nomenclature ivoirienne, est réservé à un très petit nombre d’officiers. L’accession à ce niveau témoigne d’une carrière longue, jalonnée de commandements territoriaux, de responsabilités d’état-major et, généralement, d’un passage par les grandes écoles militaires de perfectionnement, en Afrique comme à l’étranger. Le sigle DEM accolé à son nom renvoie précisément à cette qualification de breveté d’état-major, distinction acquise après un cursus exigeant.

Une disparition dans un contexte sécuritaire tendu

Le décès du général Dem survient à un moment où l’appareil sécuritaire ivoirien est fortement sollicité. Depuis plusieurs années, le pays fait face à la pression du terrorisme sahélien sur sa frontière nord, notamment dans les zones tampons avec le Burkina Faso et le Mali. Les FACI y ont déployé des dispositifs renforcés, dont l’opération de sécurisation des frontières septentrionales, en coordination avec la gendarmerie et les forces de police.

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire aborde une séquence politique dense, avec des échéances électorales majeures et des enjeux de stabilité intérieure qui placent la chaîne de commandement militaire sous une vigilance accrue. La vacance temporaire au sommet de l’état-major adjoint intervient donc à contretemps, obligeant le ministère de la Défense à assurer rapidement la continuité fonctionnelle du poste. Dans la tradition militaire ivoirienne, un intérim est généralement confié à un officier général de rang équivalent en attendant une nomination officielle par décret présidentiel.

Ce que la succession va révéler

Au-delà de l’hommage rendu à l’officier disparu, la désignation de son successeur sera scrutée. Le poste de CEMGA adjoint constitue souvent un marchepied vers les plus hautes responsabilités : commandement des forces terrestres, gendarmerie nationale, voire état-major général. Le choix qui sera opéré par les autorités civiles éclairera les équilibres internes de l’institution militaire, entre générations d’officiers, corps d’origine et sensibilités régionales.

La question de la relève des officiers généraux se pose aussi de manière plus large. Une partie de la génération arrivée aux étoiles dans les années qui ont suivi la réunification militaire post-2011 approche progressivement des limites d’âge statutaires. La gestion de cette transition démographique au sommet des FACI figure parmi les défis structurels du ministère de la Défense, alors que le pays a engagé un effort budgétaire soutenu pour équiper et professionnaliser ses armées.

Les obsèques du général de division devraient donner lieu à un hommage national, conforme au protocole militaire réservé aux officiers généraux de son rang, avec présence des plus hautes autorités civiles et militaires. Selon Abidjan.net.

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