Rome : Israël veut activer le mécanisme de vérification de la première phase

Les tractations autour de la trêve à Gaza connaissent un nouveau tournant diplomatique. D’après le quotidien libanais Al Akhbar, une réunion tenue à Rome a été le théâtre d’une offensive israélienne visant à imposer l’activation immédiate du mécanisme de vérification prévu par la première phase de l’accord de cessez-le-feu. L’enjeu dépasse la simple procédure : il touche au séquençage même du processus, à l’ordre des concessions et à la répartition des garanties entre belligérants et médiateurs.

Un mécanisme de vérification au cœur du bras de fer

Le dispositif de vérification, tel qu’il figure dans le premier volet de l’accord, doit permettre aux parties et aux garants d’attester du respect des engagements pris, qu’il s’agisse des retraits, des flux humanitaires ou du sort des détenus. En réclamant sa mise en œuvre immédiate, la partie israélienne cherche, selon la lecture livrée par Al Akhbar, à figer un rapport de force favorable avant l’ouverture des phases suivantes. La démarche revient à conditionner la suite des négociations à la validation d’étapes déjà contestées sur le terrain.

Pour les médiateurs, le sujet est délicat. Un mécanisme de vérification n’a d’utilité que s’il est perçu comme impartial par les deux camps. Or la partie palestinienne redoute qu’une activation précipitée, sans clarification préalable sur la liste des critères et sur l’autorité chargée d’arbitrer les différends, ne se traduise par une lecture unilatérale des manquements. Le débat porte donc autant sur le contenu que sur la chorégraphie diplomatique.

Rome, nouveau relais des médiations régionales

Le choix de la capitale italienne comme point de rencontre n’est pas anodin. Rome s’est progressivement imposée comme un espace complémentaire aux médiations menées par Le Caire, Doha et Washington. La ville offre un cadre discret, à distance des projecteurs qui saturent les capitales du Golfe, tout en permettant à des acteurs européens de peser dans une séquence jusque-là dominée par les États-Unis. Ce déplacement géographique traduit aussi la volonté de certains parrains d’élargir le cercle des garants.

Pour les chancelleries arabes engagées dans le dossier, la scène romaine impose un exercice d’équilibriste. Il s’agit de préserver la trame de l’accord initial, d’éviter que la première phase ne soit renégociée par la bande, tout en maintenant ouvert le canal avec les partenaires occidentaux. Les diplomates cités par la presse régionale insistent sur un point : toute réouverture des paramètres de la phase un fragiliserait la crédibilité des étapes ultérieures, notamment celles portant sur la reconstruction et sur l’architecture sécuritaire de l’après-guerre.

Un calendrier suspendu à la question des garanties

La demande israélienne intervient dans un contexte où l’application concrète des dispositions déjà arrêtées reste inégale. Les flux d’aide humanitaire, les mouvements de troupes et les échanges de prisonniers font l’objet de lectures divergentes, chaque camp accusant l’autre de manquements. Le mécanisme de vérification, s’il est activé sans consensus sur son mandat, risque de devenir un outil d’accusation mutuelle plutôt qu’un instrument de stabilisation.

Les acteurs régionaux, en particulier l’Égypte et le Qatar, jouent un rôle pivot pour éviter un blocage. Leur crédibilité repose sur leur capacité à obtenir des engagements écrits, opposables et assortis d’un calendrier précis. À défaut, la première phase pourrait s’étirer indéfiniment, retardant la transition vers les volets suivants et exposant la trêve à des ruptures successives. Concrètement, la marge de manœuvre des médiateurs se réduit à mesure que les positions se figent.

Reste que la scène romaine illustre une réalité plus large : le dossier de Gaza est devenu un test pour l’architecture diplomatique régionale. La manière dont sera tranchée la question de la vérification pèsera sur la crédibilité des futurs accords sécuritaires au Levant, sur la posture des capitales européennes et sur la place accordée aux médiateurs arabes dans les phases de reconstruction. Selon Al Akhbar, la position israélienne exprimée à Rome consacre la volonté d’un retour à la case départ procédural, au risque de raviver les tensions sur un cessez-le-feu déjà fragile.

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