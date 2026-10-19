Crédit-bail au Sénégal : Locafrique rattrapée par un contentieux FONGIP

Le contentieux financier qui oppose Locafrique au Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) vient de connaître un dénouement judiciaire défavorable à la société de crédit-bail. L’entreprise sénégalaise est tenue de verser 968 millions de FCFA au fonds public, soit environ 1,47 million d’euros, hors intérêts moratoires et frais annexes. Pour un acteur spécialisé dans le leasing, ce passif ponctuel pèse lourd dans un modèle économique où la rotation des créances et la solidité des fonds propres conditionnent la capacité à financer de nouveaux équipements.

Un signal fort sur la discipline attendue dans la gestion des garanties publiques

La décision intervient dans un paysage où les fonds souverains de garantie africains sont régulièrement sollicités pour sécuriser des financements destinés aux petites et moyennes entreprises. Le FONGIP, créé en 2013 dans le cadre de la Stratégie nationale de développement économique et social, intervient en garantie partielle sur les prêts bancaires et les opérations de crédit-bail orientés vers les secteurs prioritaires définis par l’État sénégalais. Son modèle repose sur une discipline stricte : lorsqu’une garantie est activée, les sommes avancées doivent être recouvrées pour préserver la capacité du fonds à soutenir d’autres entrepreneurs.

En obtenant la condamnation de Locafrique, le FONGIP envoie un signal clair à l’écosystème financier dakarois. Les relations entre un intermédiaire de leasing et un garant public ne relèvent pas d’un partenariat souple, mais d’un engagement contractuel dont le non-respect expose à des poursuites. Cette fermeté tranche avec une pratique longtemps observée dans plusieurs pays de la zone UEMOA, où le recouvrement des créances publiques souffrait d’une relative tolérance, au risque de fragiliser la soutenabilité des dispositifs d’appui au secteur privé.

Locafrique, un acteur historique du crédit-bail sénégalais sous pression

Fondée en 1977, Locafrique figure parmi les pionniers du crédit-bail au Sénégal, aux côtés d’Alios Finance et des filiales de leasing adossées aux grandes banques de la place. L’entreprise s’est positionnée sur le financement d’équipements professionnels, de matériel roulant et d’infrastructures logistiques, dans un marché encore étroit mais stratégique pour l’investissement productif. L’activité du leasing au Sénégal reste modeste rapportée au crédit bancaire classique, avec un encours que les professionnels du secteur estiment à un ordre de grandeur de quelques dizaines de milliards de FCFA, loin du potentiel observé dans des économies comparables comme la Côte d’Ivoire.

Un décaissement de 968 millions de FCFA, hors intérêts, représente une contrainte sérieuse pour une structure de cette taille. À titre indicatif, le poids de cette somme équivaut à plusieurs mois de production nouvelle pour un acteur de taille intermédiaire du crédit-bail en zone francophone. Au-delà du choc comptable, la condamnation pose une question de signal pour les investisseurs institutionnels et les partenaires bancaires de la société, particulièrement attentifs à l’exposition juridique de leurs contreparties dans un contexte où les ratios prudentiels de la Commission bancaire de l’UMOA se durcissent.

Un précédent pour la régulation des fonds de garantie en Afrique francophone

Le dossier dépasse les deux parties concernées. Il s’inscrit dans une tendance régionale où les États cherchent à professionnaliser la gestion de leurs véhicules de garantie, à l’image du Fonds de solidarité africain ou de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal, créée en 2006. La capacité à recouvrer effectivement les sommes avancées en cas de défaut constitue le cœur du modèle. Sans recouvrement, la garantie publique devient une subvention déguisée, qui fragilise les finances publiques et distord la concurrence entre opérateurs privés.

Reste à observer la suite procédurale. Une telle décision est susceptible de recours, et les voies d’appel pourraient modifier l’exigibilité immédiate des sommes dues. Dans le même temps, le FONGIP devra démontrer sa capacité à transformer la victoire judiciaire en encaissement effectif, condition pour que le signal envoyé à la place financière de Dakar porte pleinement ses effets. Concrètement, c’est la crédibilité du dispositif sénégalais de garantie publique qui se joue dans l’exécution de ce jugement.

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