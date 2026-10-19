Budget 2027 : Dakar mise sur l’école numérique et le désenclavement

Le projet de budget 2027 déposé par l’exécutif sénégalais confirme une inflexion assumée depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko : concentrer la dépense publique sur le capital humain et les infrastructures de désenclavement, tout en maintenant un discours de rigueur hérité des tensions avec les bailleurs multilatéraux. Les trois annonces phares du texte — un programme de douze lycées dits LYNAQE (Lycées de Nouvelle Approche Qualité et Équité), un second ouvrage de franchissement à Ziguinchor et la connexion numérique de 15 000 salles de classe — fonctionnent comme la vitrine opérationnelle du référentiel stratégique Sénégal 2050 présenté en octobre 2024.

Un budget sénégalais 2027 placé sous contrainte extérieure

Le contexte macroéconomique dans lequel atterrit ce projet de loi est tout sauf confortable. Depuis la révélation, à l’automne 2024, d’un endettement public bien supérieur aux chiffres officiels communiqués sous la présidence précédente, Dakar négocie pied à pied avec le Fonds monétaire international la reprise d’un programme financier. L’agence Moody’s a abaissé à plusieurs reprises la note souveraine du pays en 2024 et 2025, portant le coût de refinancement à des niveaux inédits depuis une décennie. Dans ce climat, chaque arbitrage budgétaire 2027 est scruté comme un signal adressé à la fois aux marchés et à l’électorat.

Le choix d’afficher des investissements physiques lourds, plutôt que de nouveaux transferts sociaux, répond à cette double contrainte. Les infrastructures sont considérées, dans la grammaire du FMI, comme des dépenses productives potentiellement finançables par endettement concessionnel. Le pouvoir sénégalais semble vouloir démontrer qu’il peut tenir une trajectoire d’ajustement sans renoncer à la commande publique.

Ziguinchor, laboratoire politique du désenclavement casamançais

L’annonce d’un second franchissement à Ziguinchor n’est pas un dossier technique anodin. La capitale de la Casamance, fief politique d’Ousmane Sonko dont il fut maire de 2022 à 2024, souffre d’un enclavement structurel aggravé par les trois décennies de conflit avec le Mouvement des forces démocratiques de Casamance. Le pont Émile Badiane, inauguré en 1984 et seul ouvrage majeur sur le fleuve Casamance dans la ville, constitue depuis longtemps un goulot d’étranglement pour les flux économiques vers la Guinée-Bissau et la sous-région.

Doter Ziguinchor d’un second franchissement relève autant de l’aménagement du territoire que du geste politique. Le signal est clair pour une région qui a massivement voté pour la coalition Pastef en mars 2024. Reste à préciser le montage financier : les grands ouvrages d’art ouest-africains de cette catégorie, à l’image du pont de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie financé à hauteur de 87 millions d’euros par la Banque africaine de développement et livré en 2025, mobilisent typiquement des partenariats avec les bailleurs multilatéraux. L’identité de ces derniers conditionnera le calendrier réel du chantier.

École connectée et LYNAQE : un pari sur la souveraineté numérique

Le volet éducatif est le plus massif en volume. Connecter 15 000 salles de classe suppose non seulement un déploiement de terminaux et d’équipements, mais aussi une capacité de raccordement très haut débit dans des zones où la fibre optique reste rare. Le Sénégal dispose pourtant d’atouts : la Sonatel, filiale d’Orange, a dépassé les 20 000 kilomètres de fibre déployés sur le territoire, et l’État dispose, à travers l’ADIE puis Sénégal Numérique SA, d’un réseau administratif national qui pourrait servir de colonne vertébrale au projet.

Le programme des douze lycées LYNAQE, censés incarner une pédagogie refondée autour de la qualité et de l’équité territoriale, s’inscrit dans la continuité des grandes initiatives éducatives sénégalaises comme le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence lancé en 2013. La différence tient dans l’ambition affichée d’y intégrer dès la conception une dimension numérique et probablement scientifique renforcée, dans la lignée des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel multipliés sous le quinquennat précédent.

À l’arrivée, le budget 2027 lira comme une épreuve de vérité pour la méthode économique du nouveau pouvoir. Entre les attentes populaires d’une rupture tangible, la nécessité de rassurer Washington et les investisseurs obligataires, et l’impératif de concrétiser les promesses faites à la Casamance comme à la jeunesse urbaine, les marges de manœuvre seront étroites. Le passage du texte devant l’Assemblée nationale, dominée par Pastef depuis les législatives anticipées de novembre 2024, dira à quelle vitesse ces annonces se transformeront en lignes de crédit effectivement engagées.

Pour aller plus loin

Sucre au Sénégal : Dakar prépare une seconde fermeture du marché en 2026 · Abuja verrouille sa réforme des carburants devant le FMI · Le FMI table sur 4,5 % de croissance en 2026 et 2027 au sud du Sahara

J’aime ça : J’aime Chargement…