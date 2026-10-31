Dette publique au Gabon : Libreville sous pression budgétaire pour 2027

La dette publique gabonaise s’apprête à devenir le premier poste contraint du budget national. Une projection diffusée le 30 octobre 2026 chiffre à 77 % la part des recettes de l’État qui serait, en 2027, consacrée au seul service de la dette, c’est-à-dire au remboursement du principal et au paiement des intérêts. Autrement dit, à peine vingt-trois centimes resteraient disponibles sur chaque franc CFA collecté pour financer les salaires, les investissements, la santé, l’éducation et la sécurité. Le chiffre, encore présenté au conditionnel, dessine un mur budgétaire que les autorités de transition devront commencer à désamorcer dès l’exercice 2026.

Un ratio qui place le Gabon dans la zone rouge continentale

À titre de repère, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale considèrent qu’au-delà de 20 à 25 % des recettes, le service de la dette commence à peser sur la capacité d’un État à financer ses missions régaliennes. Au-delà de 40 %, la soutenabilité est jugée fragile. Un ratio proche de 77 % situerait donc le Gabon dans la catégorie des pays en détresse de liquidité, aux côtés de signatures souveraines qui ont dû restructurer leur dette ces dernières années, comme la Zambie en 2020 ou le Ghana en 2022. La différence tient à ce que Libreville dispose encore d’une rente pétrolière, estimée à plus de 180 000 barils par jour, qui lui a jusqu’ici permis de servir ses échéances sans défaut déclaré.

La trajectoire gabonaise s’est tendue au cours des deux dernières années. L’accident de paiement sur un coupon d’eurobond au premier semestre 2025, régularisé en quelques jours, avait déjà alerté les marchés et conduit les agences de notation à durcir leur perspective sur la signature souveraine. La projection de 77 % pour 2027 confirme que l’épisode n’était pas un incident isolé mais le symptôme d’un pic d’amortissement structurel, concentré sur les exercices 2027 et 2028 en raison de l’arrivée à maturité d’emprunts internationaux contractés une décennie plus tôt.

Dette intérieure et extérieure, deux dynamiques convergentes

La pression ne vient pas uniquement des créanciers étrangers. Au cours des dernières années, le Trésor gabonais a multiplié les émissions sur le marché régional de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) pour couvrir ses besoins de trésorerie, à des taux souvent supérieurs à 6 % sur des maturités courtes. Cette dette intérieure, désormais détenue en grande partie par les banques commerciales de la zone CEMAC, génère un calendrier de remboursement rapproché qui s’additionne au service de la dette extérieure, elle-même composée d’eurobonds, de prêts chinois et de concours des bailleurs multilatéraux tels que la Banque africaine de développement (BAD) et l’Afreximbank.

Concrètement, chaque mois de retard dans la mise en œuvre d’un plan de reprofilage renchérit la facture. Les banques régionales exigent désormais des primes de risque plus élevées, et les investisseurs internationaux conditionnent leur retour sur la signature gabonaise à la reprise d’un programme formel avec le FMI, interrompu depuis plusieurs trimestres.

Les arbitrages qui attendent les autorités de transition

Trois leviers restent sur la table. Le premier consiste en une opération de gestion de passif, soit un rachat anticipé partiel d’eurobonds financé par un nouvel emprunt à maturité plus longue, soit un échange de titres. Ce type d’opération, utilisé avec succès par la Côte d’Ivoire en 2024 et par le Bénin en 2021, suppose toutefois des conditions de marché favorables et une crédibilité budgétaire restaurée. Le deuxième levier passe par un élargissement de l’assiette fiscale non pétrolière, aujourd’hui inférieure à 15 % du PIB, bien en deçà de la moyenne de l’Afrique subsaharienne proche de 17 %. Le troisième relève de la rationalisation de la dépense, en particulier la masse salariale publique, qui absorbe traditionnellement plus de 40 % des recettes propres.

Aucun de ces chantiers n’est politiquement neutre. Le retour à l’ordre constitutionnel engagé depuis le changement de régime d’août 2023 impose aux nouvelles autorités de ménager l’opinion tout en rassurant les créanciers. Reste que l’horizon 2027 ne laisse pas de place aux arbitrages différés : les décisions prises dans la loi de finances 2026 détermineront la capacité du Gabon à préserver sa signature souveraine et, surtout, à continuer de financer ses politiques publiques essentielles.

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