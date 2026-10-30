Moody’s dégrade une cinquième fois la note souveraine du Sénégal

La décision de Moody’s tombe au plus mauvais moment pour Dakar. L’agence de notation américaine abaisse pour la cinquième fois en moins de deux ans la note souveraine du Sénégal, pays dont la trajectoire budgétaire concentre depuis l’automne 2024 l’attention des marchés émergents. Le calendrier n’a rien d’anodin : l’avis est rendu public alors que l’Assemblée nationale examine une rectification du budget 2026, pièce centrale du dispositif négocié par l’exécutif pour tenter de recoller à ses engagements extérieurs.

Une signature souveraine en chute continue depuis l’audit budgétaire

La séquence de dégradations s’est enclenchée fin 2024, lorsque les nouvelles autorités issues de l’alternance de mars de la même année ont rendu publics des écarts significatifs entre les chiffres officiellement transmis aux bailleurs par l’ancienne équipe et la réalité des comptes publics. L’audit avait révélé un déficit et un stock de dette nettement supérieurs aux données déclarées jusqu’alors, avec un ratio dette/PIB réévalué au-delà de 80 %, contre une communication antérieure autour de 65 à 70 %. Depuis, chaque réexamen de la note souveraine du Sénégal par les trois grandes agences a conduit à un cran supplémentaire vers le bas.

Avant cette cinquième décision, Moody’s situait déjà le pays plusieurs crans sous la catégorie investissement, dans la zone des émetteurs jugés spéculatifs. Les deux autres grandes agences, S&P Global Ratings et Fitch Ratings, ont emprunté une trajectoire comparable au cours des derniers mois, maintenant une perspective négative sur l’émetteur ouest-africain. Pour les gestionnaires de dette émergente, ce triple mouvement a mécaniquement renchéri le coût du refinancement : les eurobonds sénégalais émis dans les cycles précédents se traitent, depuis la révélation de l’audit, avec des rendements très supérieurs aux niveaux observés en 2021-2022, lorsque le pays empruntait encore à des conditions proches des meilleures signatures de la zone franc.

Le gouvernement Diomaye-Sonko face à un budget sous contrainte

La rectification budgétaire soumise au Parlement constitue, dans ce contexte, un exercice politique à haut risque pour le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Elle doit à la fois absorber les charges d’intérêt croissantes, préserver les dépenses sociales promises durant la campagne de 2024 et crédibiliser l’engagement de retour progressif vers un déficit soutenable. Le texte intervient alors que les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI), gelées depuis la découverte des écarts de chiffres, cherchent un nouveau point d’équilibre pour la reprise d’un programme formel.

Sans accord-cadre avec l’institution de Washington, le Sénégal se prive d’un signal fondamental pour les investisseurs privés et pour les partenaires bilatéraux. L’épisode rappelle la séquence vécue par le Ghana en 2022, où la perte successive des catégories de notation avait précédé la suspension du service de la dette extérieure et l’ouverture d’une restructuration pilotée dans le cadre commun du G20. Rien n’indique que Dakar se dirige vers un tel scénario, mais la grille de lecture des marchés s’est durcie pour l’ensemble des émetteurs africains depuis la défaillance zambienne de 2020 et celle du Ghana.

Un signal lourd pour l’ensemble du financement ouest-africain

La portée de la décision dépasse les frontières du pays. Le Sénégal reste une signature de référence au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), zone où les émissions souveraines sont étroitement surveillées par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et par les investisseurs régionaux. Un alourdissement durable des primes de risque exigées de Dakar se diffuse de proche en proche aux autres États membres, dont les besoins de financement 2026 se chiffrent collectivement en milliers de milliards de francs CFA.

Reste la question du calendrier intérieur. L’adoption de la rectification budgétaire, la publication des arbitrages sur les subventions énergétiques et la finalisation éventuelle d’un nouveau programme avec le FMI formeront, dans les prochaines semaines, un ensemble d’indicateurs scrutés simultanément par Moody’s, S&P et Fitch. De la cohérence de ce triptyque dépendra la capacité du couple exécutif à stopper la série de dégradations et à rouvrir, à moyen terme, l’accès du Sénégal aux marchés internationaux à des conditions supportables pour les finances publiques.

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