Le Gabon lance le port en eau profonde de Kobé-Kobé

Le coup d’envoi du port en eau profonde de Kobé-Kobé marque une inflexion stratégique pour le Gabon. Annoncé le 8 juin 2026 par les autorités de la transition, le chantier associe infrastructures portuaires, corridor ferroviaire de 1 500 kilomètres et exploitation des réserves de fer estimées à 7,5 milliards de tonnes. L’objectif affiché par Libreville est de livrer un ensemble opérationnel à l’horizon 2030, en mobilisant des partenaires industriels et financiers répartis sur cinq continents.

Un complexe minier et logistique calibré pour l’export

Kobé-Kobé doit offrir un tirant d’eau de 14 à 16 mètres, gabarit nécessaire pour accueillir les vraquiers de grande capacité qui dominent le commerce mondial du minerai de fer. Cette profondeur place le futur terminal dans la catégorie des installations capables de charger des navires de type Capesize, indispensables pour atteindre les marchés asiatiques à un coût compétitif. La concurrence des ports ouest-africains, de Pointe-Noire à Kribi, impose un dimensionnement ambitieux dès la phase initiale.

L’ensemble portuaire est conçu en articulation directe avec une ligne ferroviaire électrifiée de 1 500 kilomètres, qui doit relier les zones d’extraction du nord-est gabonais à la façade atlantique. L’électrification du tracé constitue un choix technique fort, rare sur les corridors miniers africains, et qui suppose la mise en service simultanée d’une capacité énergétique dédiée. Trois barrages hydroélectriques sont prévus à cet effet, dans une logique d’intégration verticale entre extraction, transport et alimentation électrique.

Belinga, levier de souveraineté économique

L’enjeu de fond reste la valorisation du gisement de Belinga, dont les réserves figurent parmi les plus importantes du continent. Depuis plus de deux décennies, l’exploitation de ce minerai bute sur l’absence d’un débouché logistique fiable vers la mer. Le triptyque port-rail-énergie défendu par les autorités gabonaises vise précisément à lever ce verrou structurel, en évitant les dépendances vis-à-vis des couloirs ferroviaires des pays voisins.

Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait du projet un marqueur politique. Présenté comme le chantier du siècle, Kobé-Kobé doit selon ses promoteurs générer jusqu’à 160 000 emplois directs et indirects, chiffre qui englobe les phases de construction, d’exploitation minière et de services associés. Pour un pays dont la population active dépasse à peine le million de personnes, l’impact attendu sur le marché du travail justifie à lui seul l’intensité de la communication officielle.

Un montage international sous contrainte de délais

La feuille de route 2030 impose un calendrier serré pour boucler le tour de table financier, sélectionner les opérateurs miniers et engager les travaux civils. La mobilisation de partenaires issus de cinq continents traduit la volonté gabonaise de diversifier les sources de capitaux et de technologies, sans s’enfermer dans une dépendance bilatérale. Cette approche multipolaire fait écho aux stratégies retenues récemment par la Guinée pour le projet Simandou ou par la Mauritanie pour ses extensions ferroviaires.

Reste que la viabilité économique de l’ensemble dépendra de la trajectoire des cours mondiaux du minerai de fer entre 2027 et 2030, période durant laquelle plusieurs méga-projets concurrents arriveront simultanément sur le marché. Les analystes du secteur soulignent que l’arrivée de volumes additionnels de Belinga, combinée à la montée en puissance de Simandou en Guinée, pourrait peser sur les prix et resserrer les marges des nouveaux entrants. La capacité du Gabon à sécuriser des contrats d’enlèvement à long terme avant la mise en service constituera donc un test décisif.

Au-delà de la dimension minière, Kobé-Kobé s’inscrit dans une recomposition plus large des hubs logistiques du golfe de Guinée, où chaque État cherche à capter une part des flux d’exportation des matières premières. La concomitance des travaux portuaires, ferroviaires et hydroélectriques exigera une coordination institutionnelle sans précédent dans le pays, et probablement la création d’une autorité de pilotage dédiée. Selon Gabon Review, le lancement officiel du chantier intervient après plusieurs mois de négociations avec des consortiums internationaux.

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