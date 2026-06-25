Dubaï : 43 biens immobiliers attribués à Fabrice Andjoua Bongo

L’affaire ravive un dossier sensible à Libreville. Selon les révélations publiées le 24 juin 2026 par le consortium OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) et le quotidien Le Monde, Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo, l’un des fils d’Omar Bongo Ondimba, détiendrait à Dubaï un portefeuille de 43 biens immobiliers d’une valeur cumulée d’environ 15 millions de dollars, soit près de 8,6 milliards de francs CFA. Ces acquisitions, étalées entre 2020 et 2023, n’ont jamais été déclarées aux autorités gabonaises, ni signalées dans les inventaires patrimoniaux engagés depuis la transition.

Un patrimoine immobilier reconstitué par l’enquête OpenLux

Le volet émirati de l’enquête OpenLux repose sur l’exploitation d’une fuite massive de données issues du cadastre dubaïote. Les journalistes ont pu y reconstituer la cartographie d’avoirs étrangers logés dans l’émirat, devenu en quelques années l’une des principales destinations refuges des fortunes africaines. Le nom de Fabrice Andjoua y apparaît à plusieurs reprises, associé à des appartements, villas et locaux commerciaux disséminés dans plusieurs quartiers prisés de la métropole du Golfe.

La période d’acquisition retenue par l’enquête est particulièrement éclairante. Entre 2020 et 2023, le Gabon est encore gouverné par Ali Bongo Ondimba, demi-frère de Fabrice. C’est durant ces trois années que l’essentiel du portefeuille aurait été constitué, dans un contexte où l’économie gabonaise traversait les secousses de la pandémie et où les recettes pétrolières fluctuaient fortement. Aucun élément public ne permet, à ce stade, de rattacher ces achats à une activité économique déclarée au Gabon ou à l’étranger.

Libreville face au défi du rapatriement des avoirs

Libreville face au défi du rapatriement des avoirs

La révélation tombe à un moment politiquement chargé. Depuis le coup de force du 30 août 2023 et l’arrivée au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), les autorités gabonaises affichent leur volonté de récupérer les avoirs supposément détournés sous l’ancien régime. Plusieurs procédures judiciaires ont été ouvertes contre des proches de l’ex-président, et des biens ont été saisis sur le territoire national. Le volet international, en revanche, peine à avancer.

Le cas dubaïote illustre la difficulté à tracer les patrimoines logés dans des juridictions à faible coopération judiciaire. Les Émirats arabes unis ont signé, ces dernières années, plusieurs conventions de lutte contre le blanchiment, mais l’entraide pénale avec les États africains reste lente et discrétionnaire. Pour Libreville, obtenir le gel puis la restitution d’actifs immobiliers de cette ampleur supposerait l’ouverture d’une procédure formelle, étayée par des éléments probants sur l’origine des fonds.

Un dossier qui interroge la gouvernance pétrolière gabonaise

Au-delà du cas individuel, les chiffres avancés posent la question récurrente de la traçabilité des revenus issus de la rente pétrolière. Le Gabon, membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) jusqu’en 1995 puis réintégré en 2016 avant d’en sortir à nouveau, demeure un producteur de référence du golfe de Guinée. Les organisations spécialisées dans la transparence des industries extractives pointent depuis longtemps l’opacité de certains flux liés aux contrats pétroliers et à la gestion des participations publiques.

Pour les observateurs, la révélation OpenLux pourrait servir de levier dans les discussions en cours sur la réforme du dispositif anti-corruption gabonais. La Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite, créée pour traiter spécifiquement les dossiers de la transition, dispose désormais d’éléments matériels publics qu’elle pourrait verser à ses procédures. Reste à voir si une demande d’entraide sera adressée à Abou Dhabi, et avec quelle célérité.

Le silence de Fabrice Andjoua Bongo et de ses représentants, à l’heure des premières publications, n’a fait qu’accentuer la portée politique du dossier. Dans l’opinion gabonaise, ces 8,6 milliards de francs CFA s’ajoutent à une longue liste de patrimoines présumés que la transition s’était engagée à inventorier. Selon Gabon Review, l’enquête publiée par l’OCCRP et Le Monde pourrait constituer une pièce centrale des prochaines procédures ouvertes par la justice gabonaise.

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