Avoirs de Fabrice Andjoua : la cartographie mondiale d’une fortune

Le patrimoine de Fabrice Andjoua Ondimba Bongo, neveu de l’ancien président gabonais Ali Bongo, s’étend désormais bien au-delà des frontières du Gabon. Les éléments compilés par la presse gabonaise font état d’avoirs disséminés entre l’Europe, l’Amérique du Nord, le Golfe et l’Afrique australe, articulés autour de biens immobiliers haut de gamme, de véhicules de collection et de structures sociétaires aux contours volontairement flous. Cette géographie patrimoniale, révélée au compte-gouttes depuis la transition militaire d’août 2023, alimente l’enquête menée par les nouvelles autorités de Libreville sur les biens présumés mal acquis du clan Bongo.

Une cartographie patrimoniale sur quatre continents

Luxembourg, Bougival en région parisienne, Anvers, Las Vegas, Miami, Dubaï et plusieurs places sud-africaines : la liste des juridictions où le nom de l’intéressé apparaît trace une diagonale classique des circuits offshore. Le Grand-Duché et la Belgique offrent l’enveloppe juridique. Les États-Unis, à travers le Nevada et la Floride, abritent des actifs tangibles de prestige. Les Émirats arabes unis, devenus en une décennie la plaque tournante des fortunes africaines en quête de discrétion, complètent le dispositif.

L’apparition du nom de Fabrice Andjoua dans les archives d’un port belge, vraisemblablement Anvers, interroge particulièrement. Première porte d’entrée européenne pour les véhicules de luxe en provenance ou à destination de l’Afrique, le port flamand joue depuis longtemps un rôle central dans les flux de bolides haut de gamme associés à des proches du pouvoir gabonais. Les bases de données douanières y conservent une mémoire que les sociétés-écrans peinent à effacer.

Sociétés-écrans et opacité organisée

Les véhicules juridiques recensés présentent les caractéristiques habituelles des montages destinés à dissocier le bénéficiaire effectif des actifs détenus. Holdings luxembourgeoises, sociétés civiles immobilières françaises, structures émiraties en zone franche : l’architecture combine plusieurs juridictions afin de fragmenter l’information disponible auprès de chaque administration. Cette ingénierie patrimoniale, parfaitement légale dans son principe, devient problématique lorsqu’elle masque l’origine des fonds.

L’enjeu est d’autant plus sensible que Fabrice Andjoua a longtemps occupé une position d’intermédiaire au sein de l’appareil d’État gabonais sous la présidence de son oncle. Surnommé dans la presse locale parmi les figures du « clan », il a vu son nom associé à plusieurs dossiers de marchés publics avant le coup d’État du 30 août 2023 conduit par le général Brice Oligui Nguema. Depuis cette date, plusieurs procédures ciblent les membres de la famille Bongo et leur entourage immédiat.

Un test pour la restitution des avoirs gabonais

La diversité des juridictions concernées constitue à la fois la force et la faiblesse du dispositif. Force, car aucun État ne dispose d’une vue consolidée. Faiblesse, parce que la coopération judiciaire internationale s’est considérablement renforcée depuis une décennie, sous l’impulsion notamment du Groupe d’action financière (GAFI) et des dispositifs européens de lutte contre le blanchiment. La France, qui héberge plusieurs biens présumés à Bougival, a déjà fait jurisprudence dans l’affaire des biens mal acquis impliquant Teodorin Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale.

Pour Libreville, l’identification précise de ces avoirs représente un double enjeu. Politique d’abord, puisque la mise au jour des fortunes accumulées par l’ancien sérail nourrit la rhétorique de rupture des autorités de transition. Budgétaire ensuite, dans un contexte où le Gabon doit reconstituer ses marges de manœuvre financières alors que sa dette publique avoisine 70 % du produit intérieur brut. Le rapatriement éventuel d’une partie de ces actifs supposerait toutefois de longues procédures, parfois étalées sur une décennie.

Le dossier illustre par ailleurs une évolution structurelle : la sophistication croissante des montages utilisés par les élites politiques africaines pour sanctuariser leurs avoirs, et la difficulté symétrique des États d’origine à reconstituer la traçabilité des flux. Entre Luxembourg, Dubaï et Miami, chaque maillon dispose de ses propres règles de transparence, créant autant de zones grises qu’un seul dossier peut difficilement embrasser.

Selon Gabon Review, l’inventaire des avoirs attribués à Fabrice Andjoua continue de s’enrichir au fil des révélations croisées issues de registres fonciers, douaniers et commerciaux internationaux.

Pour aller plus loin

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