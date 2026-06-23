Démocratie : le Gabon quitte la zone rouge selon le classement V-Dem

Le Gabon enregistre une progression notable dans l’indice de démocratie V-Dem 2026, où il occupe désormais la 114e position sur 179 États évalués. Le classement, élaboré par l’institut Varieties of Democracy (V-Dem) rattaché à l’université de Göteborg, fait référence dans la mesure comparative des régimes politiques. Pour Libreville, l’évolution est moins spectaculaire dans le rang que dans la dynamique : pour la première fois depuis plusieurs cycles annuels, le pays n’est plus rangé parmi les démocraties en recul.

Une sortie de la zone rouge saluée par V-Dem

L’institut suédois retire le Gabon de la liste des pays en autocratisation, catégorie qui regroupe les régimes dont les indicateurs de pluralisme, de libertés civiles et de qualité électorale se dégradent. Cette sortie de la zone rouge, statistiquement rare à l’échelle mondiale, place le pays parmi une poignée d’États ayant inversé leur trajectoire au cours de la dernière période d’observation. La majorité des nations suivies par V-Dem évoluent en effet dans le sens inverse, avec un recul démocratique documenté sur la quasi-totalité des continents.

Le diagnostic intervient dans une séquence politique singulière pour le Gabon. Le coup d’État d’août 2023, qui a mis fin à la présidence d’Ali Bongo Ondimba, avait été suivi d’une transition pilotée par le général Brice Oligui Nguema. L’élection présidentielle organisée depuis a ouvert un nouveau cycle institutionnel, dont les premiers effets semblent désormais captés par les indicateurs internationaux. La méthodologie de V-Dem combine des centaines de variables qualitatives, évaluées par des experts indépendants, sur les composantes électorale, libérale, participative, délibérative et égalitaire de la démocratie.

Un rang modeste mais une trajectoire en rupture

Le rang de 114e sur 179 traduit une réalité institutionnelle encore en construction. Les démocraties consolidées du nord de l’Europe occupent les premières positions, tandis que les régimes autoritaires fermés ferment la marche. Le Gabon se situe dans la zone intermédiaire, partagée avec d’autres États africains engagés dans des processus de réforme à géométrie variable. La place obtenue ne constitue pas en soi un satisfecit, mais elle interrompt une glissade qui avait conduit le pays vers les profondeurs du classement durant la dernière décennie de la présidence Bongo.

Pour les analystes politiques de la sous-région, le signal envoyé par V-Dem présente une valeur diplomatique non négligeable. Les bailleurs multilatéraux, les agences de notation extra-financière et les chancelleries occidentales s’appuient régulièrement sur ce type d’indice pour calibrer leurs partenariats, leurs conditionnalités et leurs évaluations de risque souverain. Un changement de catégorie peut influencer la perception du climat des affaires et la disponibilité de certains instruments de coopération.

Des chantiers institutionnels encore ouverts

Reste que la mesure de la démocratie reste un exercice exigeant. V-Dem évalue notamment l’indépendance de la justice, la pluralité des médias, la transparence des processus législatifs et la garantie effective des libertés fondamentales. Sur chacun de ces axes, les autorités gabonaises de transition ont engagé des annonces qui devront être confirmées dans la durée. Le passage d’une dynamique positive de court terme à une consolidation démocratique structurelle suppose la stabilisation du cadre constitutionnel, l’organisation régulière de scrutins compétitifs et le respect des contre-pouvoirs.

Dans le voisinage immédiat, plusieurs États d’Afrique centrale demeurent classés parmi les régimes les plus fermés du continent. La progression gabonaise crée donc un contraste régional, susceptible d’alimenter les comparaisons et de peser sur les agendas politiques voisins. Concrètement, Libreville dispose d’une fenêtre pour transformer une amélioration statistique en capital diplomatique et économique tangible. Les prochains rapports de V-Dem, attendus dans les cycles suivants, indiqueront si l’inflexion observée s’inscrit dans une trajectoire durable ou si elle relève d’un effet de transition.

Selon Gabon Review, cette sortie de la zone rouge intervient à un moment où la quasi-totalité des pays évalués par l’institut suédois enregistrent une dégradation de leurs indicateurs démocratiques.

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