Fibre optique : Alger rejoint le club mondial des capitales gigabits

La fibre optique à Alger s’impose désormais comme un marqueur de la mue numérique de l’Algérie. Longtemps distancée par les capitales d’Afrique du Nord et subsaharienne en matière de connectivité fixe, la métropole algéroise se hisse au niveau des villes mondiales classées parmi les capitales gigabits, selon les éléments diffusés par la presse nationale. Cette montée en puissance acte un virage industriel engagé ces dernières années par les pouvoirs publics et l’opérateur historique Algérie Télécom, dans le sillage d’un vaste programme de modernisation des infrastructures.

Un basculement infrastructurel qui redessine la hiérarchie africaine

Pendant plus d’une décennie, le classement continental du très haut débit fixe était dominé par un trio régional composé du Caire, de Johannesburg et de certaines capitales est-africaines portées par leurs écosystèmes numériques précoces. La bascule algéroise rebat les cartes. Elle traduit la densification du maillage en fibre jusqu’au domicile, dite FTTH, dans l’ensemble des communes de la wilaya d’Alger, avec un rythme de raccordement qui a nettement accéléré ces derniers trimestres.

Concrètement, le passage à des offres gigabits grand public, c’est-à-dire proposant des débits descendants d’au moins un gigabit par seconde, place la capitale algérienne dans un cercle fermé. À l’échelle mondiale, moins d’une cinquantaine de métropoles disposent aujourd’hui d’une couverture gigabits significative et commercialement accessible. Cette inscription dans le club mondial dépasse le symbole : elle conditionne la localisation future des investissements dans l’économie numérique, du cloud souverain aux centres de données.

Souveraineté numérique et retombées pour l’économie algérienne

La stratégie portée par Alger s’inscrit dans un agenda plus large de souveraineté numérique. Le gouvernement a fait de la généralisation de la fibre optique un levier de diversification économique, dans un pays où les hydrocarbures pèsent toujours lourdement sur les recettes publiques. L’enjeu est double : offrir aux entreprises algériennes une connectivité comparable à celle de leurs concurrentes européennes, et attirer des opérateurs internationaux de services numériques qui conditionnent leurs implantations à la qualité des infrastructures.

Le secteur bancaire, les plateformes de commerce en ligne et les administrations engagées dans la dématérialisation figurent parmi les premiers bénéficiaires. La fibre optique conditionne également le déploiement des services publics numériques, de la santé connectée à l’enseignement à distance, deux chantiers suivis de près par les autorités depuis la crise sanitaire. Reste à transformer cet avantage infrastructurel en adoption réelle, ce qui suppose des offres tarifaires attractives et une montée en compétence des usagers.

Un signal géopolitique pour le Maghreb et la Méditerranée

Au-delà du marché intérieur, la performance algéroise envoie un signal géopolitique précis. Elle intervient alors que la concurrence régionale entre Alger, Tunis, Rabat et Le Caire pour attirer les câbles sous-marins et les hubs régionaux de données s’intensifie. L’Algérie, qui dispose d’un littoral stratégique sur la Méditerranée occidentale, cherche à se positionner comme point d’atterrissage privilégié des nouvelles autoroutes numériques reliant l’Europe à l’Afrique.

Cette ambition rejoint les investissements consentis dans les câbles Medex et Orval-Alval, et plus largement la volonté d’ériger Alger en nœud d’interconnexion entre le Maghreb, le Sahel et le sud de l’Europe. La bascule gigabits de la capitale consolide cette équation en garantissant que la bande passante internationale irrigue effectivement les usages locaux. Pour les investisseurs étrangers, singulièrement les hyperscalers et les opérateurs de services managés, la lisibilité du marché s’en trouve renforcée.

Reste la question du passage à l’échelle nationale. Le défi des prochains mois consistera à répliquer la trajectoire algéroise dans les wilayas de l’intérieur, où le déficit de fibre demeure marqué et où les coûts de déploiement sont structurellement plus élevés. La réussite de cette extension conditionnera la portée réelle du saut qualitatif accompli par la capitale. Selon El Watan, la dynamique engagée par Alger la place désormais hors de portée immédiate de ses rivales africaines sur ce segment stratégique.

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