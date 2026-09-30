Gabon : 96 % des subventions aux carburants captées par les plus aisés

Le constat dressé par la Banque mondiale bouscule un pilier de la politique sociale gabonaise. Dans sa Revue des finances publiques du Gabon 2026, l’institution de Bretton Woods estime que 96 % des subventions accordées à l’essence et au gasoil profitent aux ménages les plus aisés du pays. Le mécanisme, initialement conçu pour contenir la pression sur le pouvoir d’achat, aboutit à une redistribution inversée qui interroge la soutenabilité budgétaire de Libreville.

Un ciblage social défaillant pointé par la Banque mondiale

Selon les analyses de l’institution, les subventions aux carburants au Gabon ne remplissent pas leur objectif social affiché. Les ménages disposant d’un véhicule, d’un générateur ou d’équipements consommateurs de dérivés pétroliers concentrent l’essentiel de l’usage de l’essence et du gasoil. Les foyers modestes, largement dépourvus de ces biens, ne captent qu’une part marginale des transferts publics qui financent la stabilité du prix à la pompe.

Cette architecture produit un effet régressif documenté par la Banque mondiale : plus un ménage est aisé, plus il consomme de carburant subventionné, et plus il tire parti de l’aide publique. Le résultat est arithmétique. Les 4 % restants seulement bénéficient aux populations que le dispositif prétend protéger. Un déséquilibre qui place le Gabon dans une configuration comparable à celle observée dans d’autres pays producteurs d’hydrocarbures, du Golfe à l’Afrique centrale, où les subventions généralisées ont longtemps été critiquées par les bailleurs pour leur inefficacité distributive.

Un poids budgétaire lourd pour Libreville

Au-delà de la question sociale, la Revue des finances publiques met en lumière la charge que ces aides font peser sur les comptes de l’État. Le soutien aux prix des carburants mobilise des ressources significatives, dans un contexte où le Gabon cherche à consolider ses finances publiques après plusieurs exercices marqués par la pression sur la dette et la volatilité des recettes pétrolières. Les autorités de transition, engagées dans un dialogue régulier avec les partenaires financiers internationaux, sont invitées à revoir la trajectoire de la dépense.

La Banque mondiale suggère implicitement une réorientation des ressources vers des instruments de protection sociale mieux ciblés. Transferts monétaires directs, bons alimentaires, gratuité ciblée de services essentiels : plusieurs pays africains ont expérimenté ces alternatives pour remplacer les subventions universelles aux carburants. L’expérience nigériane, avec la suppression brutale de la subvention à l’essence en 2023, ou celle de l’Angola, engagé dans une réforme progressive, offrent des références régionales que Libreville examinera vraisemblablement avec attention.

Une réforme politiquement sensible

La perspective d’un ajustement du dispositif reste toutefois délicate. Toute modification des prix à la pompe expose les gouvernements à des tensions sociales, y compris de la part de catégories moyennes urbaines qui, sans être les cibles théoriques du soutien, en ont intégré le bénéfice dans leur budget quotidien. Le précédent nigérian a montré à quel point la levée d’une subvention peut alimenter contestation et pression inflationniste sur l’ensemble de la chaîne logistique.

Pour les autorités gabonaises, l’enjeu consiste à articuler la rationalisation de la dépense publique et le maintien de la paix sociale à l’approche des échéances politiques. La communication autour de la réforme, la mise en place préalable de filets de sécurité crédibles et la transparence sur l’usage des économies budgétaires seront des variables déterminantes. Les analyses de la Banque mondiale fournissent à cet égard un socle technique difficile à contourner, en documentant le caractère régressif d’un mécanisme longtemps présenté comme socialement protecteur.

Reste que le calendrier de mise en œuvre dépendra des arbitrages internes de la transition et du dialogue engagé avec les institutions financières. La Revue des finances publiques 2026 constitue en ce sens moins une injonction qu’un signal adressé aux décideurs sur les marges de manœuvre disponibles pour réformer sans fragiliser les plus vulnérables. Selon Gabon Review.

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