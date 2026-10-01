Dette sénégalaise : Dakar prépare sa première rencontre avec ses créanciers

La dette du Sénégal se retrouve au cœur d’un rendez-vous diplomatique et financier particulièrement scruté. L’État sénégalais engage pour la première fois, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, un dialogue structuré avec l’ensemble de ses créanciers afin d’exposer la situation réelle des finances publiques et de dessiner les contours d’une stratégie de redressement. L’enjeu dépasse la seule question comptable : il touche à la crédibilité de la signature souveraine du pays sur les marchés internationaux.

Depuis la publication, en 2024, du rapport de la Cour des comptes révélant un endettement supérieur aux chiffres communiqués par l’ancienne administration, la relation entre Dakar et ses bailleurs s’est tendue. Les agences de notation ont dégradé la note souveraine du pays à plusieurs reprises, les spreads sur les eurobonds sénégalais se sont écartés, et le programme avec le Fonds monétaire international (FMI) a été suspendu dans l’attente d’un accord sur un nouveau cadre. Ce premier échange formel vise précisément à sortir de cette zone grise.

Un dialogue à plusieurs étages avec les bailleurs

La rencontre réunit un spectre large de parties prenantes. On y retrouve les institutions multilatérales, au premier rang desquelles le FMI et la Banque mondiale, mais également les créanciers bilatéraux membres du Club de Paris et des bailleurs émergents, dont la Chine occupe une place significative dans le passif extérieur du Sénégal. Les porteurs d’obligations libellées en devises, acteurs privés dispersés mais influents, constituent un troisième cercle avec lequel la communication s’avère plus délicate.

Pour les autorités, l’exercice relève autant de la pédagogie que de la négociation. Il s’agit d’exposer la méthodologie retenue pour reconstituer la trajectoire réelle de la dette, de présenter les mesures correctives engagées côté recettes et dépenses, et d’esquisser un calendrier crédible de retour aux équilibres. Le ministère des Finances et du Budget mise sur la transparence pour restaurer une confiance abîmée, condition sine qua non d’un retour apaisé sur les marchés obligataires.

Un passif réévalué qui pèse sur la trajectoire

Le choc de la révision statistique a modifié en profondeur la perception de la soutenabilité de la dette sénégalaise. Le ratio dette publique sur produit intérieur brut, désormais nettement au-dessus des seuils de convergence de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), limite les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement. Le service de la dette absorbe une part croissante des ressources, au détriment de l’investissement public et des dépenses sociales.

Dans ce contexte, la question d’un éventuel rééchelonnement ou d’un reprofilage ne peut être écartée, même si les autorités préfèrent, pour l’instant, parler de dialogue et de consolidation. Un défaut ouvert serait coûteux pour un pays qui s’apprête à monter en puissance sur les hydrocarbures grâce au projet gazier Grand Tortue Ahmeyim et aux premiers barils du champ pétrolier de Sangomar. Les revenus attendus de ces projets constituent d’ailleurs un argument clé que Dakar entend faire valoir pour démontrer la capacité du pays à honorer ses engagements à moyen terme.

Un test pour la souveraineté financière

Au-delà de la technique financière, ce rendez-vous engage la doctrine économique du nouveau pouvoir sénégalais. Le tandem Diomaye Faye – Ousmane Sonko a bâti son discours de campagne sur la rupture, la souveraineté et la renégociation des contrats hérités. Le passage à l’épreuve des bailleurs oblige à concilier cette ambition politique avec les contraintes d’une économie ouverte, dépendante des financements extérieurs et des investisseurs internationaux pour boucler ses programmes.

Les prochaines semaines diront si le pays parvient à conclure un nouveau programme avec le FMI, préalable à la levée de nombreux concours bilatéraux et à une normalisation des conditions d’accès aux marchés. L’issue de ces échanges aura également valeur de signal pour l’ensemble de la zone UEMOA, où plusieurs États surveillent avec attention la manière dont Dakar gère ce moment charnière. Selon Seneweb, les autorités sénégalaises comptent faire de ce premier rendez-vous le point de départ d’une séquence étalée dans le temps avec l’ensemble de leurs créanciers.

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