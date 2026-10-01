Washington puise 40 millions de barils dans ses réserves stratégiques

Washington a choisi de puiser 40 millions de barils dans ses réserves stratégiques de pétrole afin de contenir la flambée des cours observée ces dernières semaines. L’arbitrage, rendu public par l’exécutif américain, répond à une demande politique interne : amortir le choc sur les carburants et préserver le pouvoir d’achat des ménages à l’approche d’échéances économiques sensibles. La décision confirme le recours assumé à la Strategic Petroleum Reserve (SPR) comme instrument de régulation des prix, bien au-delà de sa vocation initiale de sécurité d’approvisionnement.

Un signal politique autant qu’un geste de marché

Le volume mobilisé reste modeste rapporté à la consommation mondiale quotidienne, qui dépasse les 100 millions de barils. Pour autant, l’annonce agit comme un signal adressé aux opérateurs : la Maison-Blanche entend peser sur la formation des prix et contester la mécanique haussière entretenue par les coupes de production des membres de l’OPEP+. Les traders surveillent désormais le calendrier des livraisons et le profil des acheteurs retenus par le Département de l’énergie.

Les analystes rappellent que l’efficacité d’un déstockage dépend moins du volume brut que du moment choisi. En frappant un marché déjà tendu par la faiblesse des stocks commerciaux américains et par les tensions géopolitiques, Washington espère briser la dynamique spéculative et redonner de la visibilité aux raffineurs. Reste que la Réserve stratégique, considérablement entamée depuis 2022, offre une marge d’action désormais réduite.

Un marché pétrolier sous pression géopolitique

La flambée récente des cours s’explique par un faisceau de facteurs convergents. Les décisions de l’Arabie saoudite et de la Russie de prolonger leurs coupes volontaires de production ont solidifié un plancher de prix élevé. À cela s’ajoutent les perturbations logistiques en mer Rouge, où les attaques contre le trafic maritime ont renchéri les primes d’assurance et allongé les routes d’acheminement. Le conflit au Proche-Orient entretient par ailleurs une prime de risque permanente, que les opérateurs peinent à chiffrer avec précision.

Pour les économies africaines importatrices nettes de brut, cette séquence est lourde de conséquences. Le Maroc, la Tunisie, le Sénégal ou la Côte d’Ivoire doivent composer avec une facture énergétique alourdie, qui pèse sur les balances courantes et sur les mécanismes de subvention des carburants. À l’inverse, les producteurs du continent, de l’Angola à l’Algérie en passant par le Nigeria, bénéficient d’un effet revenu favorable, à condition toutefois que leurs capacités d’exportation ne soient pas affectées par les contraintes techniques ou sécuritaires qui minent plusieurs bassins.

La diplomatie pétrolière américaine à l’épreuve

Le recours répété à la SPR traduit une évolution profonde de la doctrine américaine. Pensée dans les années 1970 comme un rempart contre un embargo soudain, la réserve est devenue un levier de politique économique domestique et un outil de pression diplomatique. Washington a entrepris, depuis plusieurs mois, de reconstituer progressivement ses stocks, à des prix qu’elle juge compatibles avec sa discipline budgétaire. L’exercice relève de l’équilibrisme : acheter sans faire monter les cours, vendre sans compromettre la sécurité énergétique de long terme.

L’OPEP+, de son côté, observe. Le cartel élargi, qui s’était montré critique lors des précédents déstockages massifs, pourrait ajuster sa production lors de ses prochaines réunions ministérielles si l’intervention américaine venait à peser durablement sur les prix. Riyad, en particulier, a besoin d’un baril autour de 90 dollars pour équilibrer son budget et financer les méga-projets inscrits dans la Vision 2030. L’arbitrage entre discipline de l’offre et parts de marché redevient donc central.

Pour les capitales africaines et moyen-orientales, l’épisode confirme que la régulation des cours échappe de plus en plus aux seuls fondamentaux. Entre coups de volant américains, calculs saoudiens et aléas géopolitiques, la volatilité s’installe comme norme de marché. Selon El Watan, l’annonce de Washington intervient précisément pour tenter de rompre cette spirale haussière.

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