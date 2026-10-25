Gabon : disparition de cinq personnes après le naufrage du Prospector 5

Le naufrage de la plateforme de forage Prospector 5 au large de Mayumba, localité côtière du sud du Gabon, a provoqué la disparition de cinq personnes, selon le bilan provisoire communiqué par les premiers intervenants. L’unité, engagée dans des opérations de forage dans le bassin sédimentaire gabonais, a sombré dans une zone où l’activité pétrolière offshore constitue depuis des décennies l’épine dorsale des recettes publiques. Les recherches des disparus se poursuivaient dans l’attente d’un bilan consolidé et de précisions sur les circonstances du sinistre.

Un accident qui frappe une filière pétrolière en recomposition

Le Gabon demeure l’un des cinq principaux producteurs de pétrole d’Afrique subsaharienne, avec une production qui oscille autour de 200 000 barils par jour, très en deçà du pic historique de près de 370 000 barils enregistré au milieu des années 1990. Depuis une dizaine d’années, la quasi-totalité des nouveaux forages se déroule en mer, à mesure que les champs matures onshore de la province côtière s’épuisent. Dans ce contexte, la perte d’une unité de forage ne se résume pas à un incident industriel : elle fragilise le calendrier d’exploration d’opérateurs déjà confrontés à la baisse tendancielle des réserves prouvées.

Le bassin situé au large de Mayumba, dans la province de la Nyanga, figure parmi les zones où les autorités comptent sur de nouveaux forages pour reconstituer les réserves. Plusieurs blocs y ont été attribués au cours des dernières années à des indépendants internationaux et à des juniors spécialisées, souvent via des contrats avec la société nationale Gabon Oil Company. Chaque immobilisation prolongée d’un appareil de forage, dans un marché mondial sous tension où les tarifs journaliers des rigs flottants dépassent régulièrement 400 000 dollars, pèse sur l’économie des projets.

La sécurité offshore, test politique pour les autorités de transition

L’accident intervient alors que les autorités issues de la transition militaire ouverte en août 2023 ont fait de la souveraineté sur les ressources extractives l’un de leurs marqueurs. Le ministère du Pétrole et du Gaz a engagé une revue des contrats pétroliers et renforcé l’intervention de l’État dans plusieurs champs, notamment lors du rachat des actifs onshore d’un opérateur anglo-français. Un accident majeur en mer teste désormais la capacité de l’administration à faire respecter les standards techniques et à conduire une enquête indépendante dans un secteur où l’expertise reste largement concentrée chez les sous-traitants internationaux.

Les règles applicables aux opérations offshore gabonaises s’inspirent du code des hydrocarbures de 2019, qui impose aux titulaires de permis des plans d’urgence, des audits de sécurité et des couvertures d’assurance pour les dommages aux tiers et à l’environnement. La Marine nationale, les services des Affaires maritimes et la direction générale des Hydrocarbures sont habituellement mobilisés en cas de sinistre pour coordonner les opérations de recherche et sécuriser la zone. L’articulation de ces services, régulièrement critiquée pour son manque de moyens maritimes lourds, constituera un indicateur suivi par les investisseurs du secteur.

Le spectre d’une pollution dans une zone écologiquement sensible

La zone de Mayumba borde l’un des parcs nationaux les plus emblématiques du pays, créé en 2002 pour protéger un linéaire côtier de près de 60 kilomètres, sanctuaire mondial de la tortue luth. La proximité d’un sinistre pétrolier avec cet écosystème fait planer le risque d’une pollution par hydrocarbures, qu’il s’agisse du gazole de propulsion de la plateforme, des fluides de forage présents à bord ou, dans le pire scénario, d’une remontée depuis le puits en cours. Les ONG de conservation suivent de près l’évolution de la situation, dans un pays qui a construit une partie de son image internationale sur la préservation de ses forêts et de son littoral.

Au-delà du bilan humain, encore provisoire, la réponse apportée par les opérateurs, par l’autorité de régulation et par l’État gabonais dessinera le niveau de confiance dont bénéficiera l’offshore national dans les prochains cycles d’attribution. L’enjeu dépasse les frontières du pays : la sécurité des opérations pétrolières dans le golfe de Guinée, où se concentre une part croissante de la production africaine, demeure l’un des points d’attention des assureurs et des bailleurs qui financent les projets amont.

Pour aller plus loin

L’Aser chiffre à 400 milliards FCFA l’électrification de 6 400 villages · Cameroun : 146,9 milliards FCFA d’impayés de Socadel à Globeleq fin 2025 · Cameroun : près de la moitié de l’électricité perdue sur un axe de Douala

J’aime ça : J’aime Chargement…