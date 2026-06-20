Iran : la flotte pétrolière desserre l’étau des sanctions occidentales

Le détroit d’Ormuz reste l’un des points névralgiques du commerce maritime mondial, et l’Iran y joue plus que jamais une partition stratégique. Selon des informations relayées par la presse libanaise, la flotte commerciale iranienne entrevoit une marge de manœuvre élargie à mesure que certaines pressions occidentales s’érodent. Pour autant, la « malédiction d’Ormuz », expression employée par Téhéran pour désigner la conjonction de sanctions, de surveillance navale et de risques d’incidents armés, ne devrait pas se dissiper à brève échéance. Les armateurs iraniens, longtemps contraints d’opérer dans l’opacité, anticipent un redéploiement progressif de leurs lignes, sans toutefois renoncer aux dispositifs de contournement éprouvés depuis plus d’une décennie.

Une flotte iranienne en quête de normalisation commerciale

La République islamique d’Iran exploite l’une des plus importantes flottes pétrolières du Golfe, dominée par la compagnie nationale NITC (National Iranian Tanker Company) et par l’armateur public IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines). Ces deux entités figurent depuis 2018 parmi les cibles privilégiées du Trésor américain, après le retrait de Washington de l’accord nucléaire de 2015. Les conséquences ont été lourdes : extinction des signaux AIS, transbordements en haute mer, recours à des pavillons de complaisance et création d’une « flotte fantôme » d’unités vieillissantes.

Le contexte évolue. La perspective d’un assouplissement, même partiel, des régimes de sanctions, conjuguée à la montée en puissance des acheteurs asiatiques, redonne de l’oxygène aux armateurs iraniens. Les exportations de brut, estimées à plus de 1,5 million de barils par jour ces derniers mois selon plusieurs sources sectorielles, illustrent la résilience d’un secteur que les pressions américaines n’ont jamais réussi à étrangler totalement. La Chine reste le débouché principal, avec des cargaisons souvent rebaptisées et acheminées via des hubs de Malaisie ou des Émirats arabes unis.

Ormuz, verrou géostratégique et levier de négociation

Le détroit d’Ormuz concentre près d’un cinquième du commerce mondial d’hydrocarbures. Téhéran y a constitué, au fil des années, une capacité de nuisance asymétrique reposant sur la flottille rapide du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), des mines navales et des batteries antinavires côtières. Cette posture sert autant d’assurance dissuasive que de monnaie d’échange dans les négociations diplomatiques avec les capitales occidentales et les monarchies du Golfe.

Les arraisonnements de navires marchands, qu’ils soient occidentaux ou affiliés à Israël, ont rythmé les dernières années. En avril 2024, la saisie du porte-conteneurs MSC Aries par les pasdaran avait rappelé que la zone demeure un terrain de confrontation hybride. Pour les armateurs iraniens, cette tension a un revers : leurs propres bâtiments sont régulièrement la cible d’opérations attribuées à des services étrangers, qu’il s’agisse de cyberattaques contre les systèmes portuaires ou d’incidents inexpliqués en Méditerranée et en mer Rouge.

Des contournements bien rodés et difficiles à démanteler

La levée éventuelle de certaines mesures restrictives ne ferait pas disparaître les architectures opaques que l’Iran a patiemment bâties. Les sociétés-écrans domiciliées à Hong Kong, à Dubaï ou en Turquie, les changements rapides de propriété au registre maritime et l’utilisation de tankers immatriculés au Panama, au Liberia ou aux Îles Cook resteront des outils précieux. Ces dispositifs servent non seulement à éluder les sanctions, mais aussi à protéger les marges commerciales et à diluer la traçabilité des transactions auprès des assureurs occidentaux.

Les compagnies d’assurance maritime, en particulier les clubs P&I de droit britannique, conservent une approche prudente. L’absence de couverture pour les cargaisons iraniennes contraint Téhéran à recourir à des assureurs russes, chinois ou domestiques, dont la solvabilité est régulièrement questionnée par les courtiers internationaux. Cette dépendance structurelle limite mécaniquement la réintégration des navires iraniens dans les circuits réguliers, même en cas de détente diplomatique.

Un horizon stratégique encore incertain

Pour les chancelleries du Golfe, l’évolution de la flotte iranienne constitue un indicateur fin de la trajectoire régionale. Riyad, Abou Dhabi et Mascate observent attentivement la cadence des chargements à Kharg et à Bandar Abbas, ainsi que les rotations vers les terminaux chinois de Zhoushan et Qingdao. Toute normalisation, fût-elle partielle, redessinerait l’équilibre énergétique du Golfe et fragiliserait certaines stratégies de couverture mises en place depuis 2019.

Téhéran, de son côté, joue la patience. Le pouvoir iranien sait que la levée intégrale des sanctions reste improbable tant que le dossier nucléaire et celui des programmes balistiques ne connaîtront pas d’avancée tangible. La flotte continuera donc d’évoluer dans une zone grise, entre légalité contestée et pragmatisme commercial. Selon Al Akhbar, l’ombre d’Ormuz pèsera durablement sur les navires iraniens, quelles que soient les annonces diplomatiques à venir.

Pour aller plus loin

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