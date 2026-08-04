Ceuta : Rabat sort du silence après cinq jours de tensions migratoires

La question migratoire aux abords de Ceuta est de nouveau au cœur des relations entre le Maroc et l’Espagne. Après cinq jours d’un silence remarqué, le gouvernement marocain a rompu son mutisme pour réagir à l’afflux de candidats à la traversée observé ces derniers jours autour de l’enclave espagnole. La séquence illustre la prudence diplomatique de Rabat sur un sujet devenu, au fil des années, l’un des principaux leviers de sa relation avec Madrid et, au-delà, avec l’Union européenne.

Un silence de cinq jours qui interroge

Le décalage temporel entre les événements sur le terrain et la réaction officielle du royaume chérifien n’est pas anodin. En diplomatie migratoire, le tempo compte autant que le contenu. Rabat, régulièrement accusée par certains observateurs européens d’instrumentaliser les flux à sa frontière nord, gère ces dossiers avec une extrême parcimonie communicationnelle. Attendre plusieurs jours avant de s’exprimer permet à la fois de mesurer la réaction espagnole et d’évaluer l’ampleur médiatique du phénomène avant tout positionnement public.

Ceuta, avec sa jumelle Melilla, demeure l’une des rares frontières terrestres entre l’Afrique et l’Union européenne. Chaque épisode d’afflux y prend une résonance particulière, ravivant le souvenir de mai 2021, lorsque près de 10 000 personnes avaient franchi la frontière en quarante-huit heures, dans un contexte de vive crise diplomatique entre Rabat et Madrid autour de l’accueil en Espagne du chef du Front Polisario. Depuis, chaque mouvement inhabituel à cette frontière est scruté comme un possible signal politique.

Rabat, gardien de la frontière européenne

Le Maroc s’est imposé, au fil de la dernière décennie, comme un partenaire incontournable de la politique migratoire européenne. Les accords de coopération policière, les financements de Bruxelles pour le renforcement des capacités marocaines et la présence de forces auxiliaires le long des barrières frontalières traduisent une externalisation assumée du contrôle des flux. Concrètement, la stabilité des frontières espagnoles dépend étroitement de la disposition du royaume à mobiliser ses services de sécurité.

Cette position confère à Rabat un pouvoir d’influence considérable. Elle explique aussi pourquoi le moindre relâchement, réel ou perçu, du dispositif marocain déclenche immédiatement des interrogations sur les motivations politiques sous-jacentes. Le gouvernement de Pedro Sánchez, qui a opéré en 2022 un tournant historique en reconnaissant le plan marocain d’autonomie pour le Sahara comme base « la plus sérieuse » de règlement, mesure la fragilité de cet équilibre.

Une équation à plusieurs inconnues

Au-delà du bilatéral, l’épisode s’inscrit dans un contexte régional tendu. La pression migratoire sur les routes de l’Atlantique et de la Méditerranée occidentale reste soutenue, alimentée par les crises sahéliennes, l’instabilité économique en Afrique de l’Ouest et les fermetures successives d’autres corridors. Les Canaries ont enregistré en 2024 des chiffres records d’arrivées, dépassant les 46 000 personnes selon les données du ministère espagnol de l’Intérieur. Ceuta et Melilla, davantage verrouillées, restent des points de tentation pour des candidats à l’exil de plus en plus jeunes.

Reste que la réponse marocaine, désormais publique, devra composer avec plusieurs impératifs. Rassurer Madrid sur la solidité de la coopération sécuritaire, ménager une opinion publique nationale sensible aux images de refoulement, et adresser aux capitales européennes le message d’un partenaire fiable mais dont la coopération a un coût politique et financier. La communication tardive du gouvernement marocain semble ainsi calibrée pour préserver ces trois dimensions à la fois.

À moyen terme, la répétition de tels épisodes pourrait relancer le débat, au sein de l’Union européenne, sur la soutenabilité d’une politique migratoire aussi dépendante de partenaires tiers. Pour l’heure, l’enjeu immédiat demeure la stabilisation de la frontière et la prévention d’un nouveau choc comparable à celui de 2021. Selon Dakaractu, la réaction officielle de Rabat marque la fin d’une séquence de silence dont la portée diplomatique dépasse largement le seul cadre local.

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