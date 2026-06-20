Nucléaire iranien : Téhéran réaffirme les lignes rouges de Khamenei

La République islamique d’Iran consolide son front intérieur autour des paramètres fixés par le Guide suprême Ali Khamenei pour tout dialogue avec les États-Unis. Le ralliement des principaux pôles institutionnels aux lignes rouges énoncées par le numéro un iranien traduit une volonté de cohésion stratégique au moment où les pourparlers indirects sur le programme nucléaire et la levée des sanctions traversent une nouvelle phase d’incertitude. Selon Téhéran, le report observé ces dernières semaines ne signe pas la rupture, mais relève d’un ajustement tactique.

Un consensus politique autour des lignes rouges du Guide

Les déclarations émanant du gouvernement, du Parlement et de l’appareil sécuritaire convergent vers un même message : aucune concession ne sera consentie sur les droits jugés inaliénables, à commencer par l’enrichissement d’uranium à des fins civiles et le maintien des capacités balistiques défensives. Ce verrouillage politique vise à priver Washington de tout levier de division interne, dans un contexte où l’administration américaine multiplie les signaux contradictoires entre pression maximale et ouverture conditionnelle.

Cette discipline énoncée publiquement s’inscrit dans la doctrine constante de Khamenei, qui considère la diplomatie comme un prolongement de la dissuasion et non comme une fin en soi. L’objectif assumé est d’obtenir un allègement substantiel des sanctions économiques sans céder sur le statut nucléaire acquis depuis le retrait américain de l’accord de Vienne en 2018. Téhéran refuse également d’élargir la table des négociations à son programme de missiles ou à ses alliances régionales, deux exigences récurrentes côté américain.

Un report présenté comme tactique, non comme une rupture

Le ralentissement des échanges, attribué à des arbitrages internes des deux côtés, n’a pas entraîné de retrait formel iranien du processus médié par Oman. Les responsables iraniens insistent sur la distinction entre suspension momentanée et abandon : le canal reste actif, les contacts techniques se poursuivent et la délégation conduite par les Affaires étrangères demeure mandatée. Cette grille de lecture vise à rassurer les partenaires économiques de l’Iran, notamment la Chine et certains acteurs régionaux, sur la prévisibilité de la trajectoire diplomatique.

Reste que la fenêtre temporelle se rétrécit. Le calendrier politique américain, marqué par les recompositions post-électorales, et l’expiration prochaine de plusieurs clauses du Plan d’action global commun (JCPOA) limitent la marge de manœuvre. Les Européens, eux, hésitent entre activation du mécanisme de rétablissement automatique des sanctions, dit snapback, et préservation d’un espace de médiation. Téhéran joue sur cette ambiguïté pour gagner du temps tout en consolidant ses acquis techniques.

Une équation régionale en arrière-plan

Le contexte régional pèse lourdement sur la dynamique des pourparlers. La confrontation avec Israël, les frappes croisées de l’année écoulée et la situation au Liban ont déplacé le centre de gravité du dossier nucléaire vers une équation sécuritaire plus large. Pour les responsables iraniens, toute négociation doit désormais intégrer la garantie de non-agression contre les infrastructures sensibles, condition implicite à la poursuite du dialogue. Cette demande, rarement formulée publiquement, structure néanmoins les arbitrages internes.

Concrètement, Téhéran cherche à séparer deux niveaux : un compromis technique sur l’enrichissement et la vérification, d’une part, et un cadre politique plus large incluant les sanctions secondaires visant ses partenaires commerciaux, d’autre part. Cette approche par paliers, déjà esquissée lors des tractations indirectes de 2023, se heurte au scepticisme américain quant à la capacité de l’Iran à honorer ses engagements dans la durée. Les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) continuent par ailleurs de signaler des restrictions d’accès à plusieurs sites.

Dans le même temps, les responsables iraniens entendent capitaliser sur le ralliement domestique aux lignes rouges pour renforcer leur crédibilité à la table. Le calcul est double : démontrer à Washington qu’aucune offre n’obtiendra l’aval interne en deçà de ces seuils, et signaler à la base conservatrice que la diplomatie ne se fera pas au prix d’un renoncement stratégique. Cette posture, prudente mais ferme, dessine les contours d’une négociation longue, par étapes, où chaque report devient une variable d’ajustement plutôt qu’un point de rupture. Selon Al Akhbar.

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