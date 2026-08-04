Côte d’Ivoire : Hervé Renard proche d’un retour sur le banc des Éléphants

La piste menant à Hervé Renard prend corps du côté d’Abidjan. Le sélectionneur français, désormais libre de tout engagement après son passage à la tête de l’équipe de France féminine, serait sur le point de reprendre en main les Éléphants de Côte d’Ivoire. Les échanges entre le technicien de 57 ans et la Fédération ivoirienne de football (FIF) auraient nettement progressé ces derniers jours, ouvrant la voie à un retour hautement symbolique sur un banc qu’il connaît intimement.

Un retour aux sources chargé de symboles

Hervé Renard n’est pas un inconnu pour le public ivoirien. En 2015, il avait offert à la Côte d’Ivoire son deuxième sacre continental à la Coupe d’Afrique des nations, disputée en Guinée équatoriale, mettant fin à vingt-trois ans d’attente. Cette victoire, arrachée aux tirs au but face au Ghana, avait scellé une relation particulière entre le technicien et le football ivoirien. Elle avait aussi fait de Renard le premier entraîneur à remporter la CAN avec deux nations différentes, après son premier trophée obtenu avec la Zambie en 2012.

Le contexte de ce possible retour n’est toutefois pas anodin. Les Éléphants, champions d’Afrique en titre après leur épopée à domicile en 2024 sous la direction d’Emerse Faé, abordent un cycle exigeant, entre défense du titre continental et préparation des grandes échéances internationales. La FIF cherche un profil capable de conjuguer expérience du haut niveau, connaissance du vestiaire africain et stature suffisante pour maintenir la sélection au sommet du continent.

Un profil rare sur le marché des sélectionneurs

Le parcours d’Hervé Renard plaide en sa faveur. Passé par la Zambie, le Maroc, l’Arabie saoudite puis les Bleues, le natif d’Aix-les-Bains cumule une expérience singulière sur trois continents. Sa gestion humaine, saluée par plusieurs générations de joueurs, et sa capacité à souder rapidement un groupe constituent des atouts recherchés dans un football de sélection où le temps de travail sur le terrain reste limité.

Sa cote demeure élevée sur le marché mondial des sélectionneurs, ce qui rend la démarche ivoirienne d’autant plus significative. Les autorités du football ivoirien sembleraient prêtes à consentir un effort financier pour verrouiller le dossier, conscientes qu’une signature de cette nature enverrait un signal fort aux joueurs, aux sponsors et aux supporters. Reste que la concurrence internationale, notamment en provenance du Golfe, complique traditionnellement ce type de négociation.

Une décision aux enjeux sportifs et institutionnels

Au-delà du symbole, la nomination d’Hervé Renard soulèverait des questions structurelles. Emerse Faé, artisan du sacre continental de février 2024, incarne la voie de la promotion interne et de la valorisation des techniciens ivoiriens. Un retour de Renard interrogerait donc la stratégie fédérale, oscillant entre continuité nationale et recours à une expertise étrangère au parcours éprouvé.

Sur le plan sportif, le calendrier ne laisse guère de répit. Les éliminatoires et les tournois majeurs à venir imposent une prise de fonction rapide et une capacité immédiate à imposer une identité de jeu. La sélection ivoirienne, riche d’une génération talentueuse évoluant dans les grands championnats européens, dispose du matériau humain pour viser haut. Encore faut-il un cadre technique aligné sur ces ambitions.

Pour la Côte d’Ivoire, terre historiquement fertile en talents mais parfois heurtée par des cycles d’instabilité sur le banc, la stabilité et la clarté du projet seront déterminantes. Le retour éventuel d’un sélectionneur ayant déjà soulevé le trophée continental avec les Éléphants aurait valeur d’assurance, autant sportive que politique, dans un environnement où les résultats de la sélection nationale pèsent sur l’ensemble du récit fédéral. Selon Seneweb, les prochains jours pourraient être décisifs dans la finalisation de ce dossier.

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