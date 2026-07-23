Ismaïla Madior Fall : le bracelet électronique enflamme la Haute Cour

Le procès d’Ismaïla Madior Fall devant la Haute Cour de justice du Sénégal a démarré sur un incident procédural révélateur du climat qui entoure ce dossier. L’ancien garde des Sceaux, figure du régime de Macky Sall, comparaît sous bracelet électronique, un détail qui a immédiatement cristallisé les débats à l’audience. L’accrochage, survenu dès les premières minutes, oppose la défense au ministère public sur les conditions matérielles de la comparution.

Un bracelet électronique au cœur des débats

La question posée paraît technique, mais elle touche à la présomption d’innocence et au traitement réservé au prévenu. Le port d’un dispositif de surveillance électronique pendant l’audience a été perçu par la défense comme un signal préjudiciable envoyé à la juridiction, susceptible d’orienter la perception des juges avant même l’examen du fond. Les avocats de l’ancien ministre ont demandé que leur client puisse comparaître dans des conditions plus conformes à son statut d’accusé encore présumé innocent.

La partie adverse a défendu la conformité du dispositif au cadre judiciaire en vigueur. Ce désaccord a donné lieu à un échange nourri, qui a retardé l’entrée dans le vif du dossier. Pour les observateurs, l’incident illustre la difficulté qu’éprouve la Haute Cour à trancher des questions procédurales inédites, faute d’une pratique consolidée. La juridiction n’a été mobilisée qu’à de rares reprises dans l’histoire judiciaire sénégalaise.

Une juridiction d’exception sous les projecteurs

La Haute Cour de justice sénégalaise est compétente pour juger les membres du gouvernement à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Sa composition, mêlant magistrats professionnels et parlementaires, en fait une instance politiquement sensible. Son activation dans le cadre du procès d’Ismaïla Madior Fall s’inscrit dans la dynamique de reddition des comptes engagée depuis l’alternance politique de 2024, qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République.

Constitutionnaliste réputé, l’ancien ministre a occupé plusieurs portefeuilles régaliens sous la précédente mandature, dont la Justice et les Affaires étrangères. Son passage devant la Haute Cour intervient dans un contexte où plusieurs anciens dignitaires du régime sortant font l’objet de procédures judiciaires. Le dossier concentre ainsi les regards, à la fois pour son enjeu juridique et pour sa portée politique.

Enjeux politiques et symboliques

Au-delà du seul cas de l’ancien garde des Sceaux, l’audience éclaire la manière dont les nouvelles autorités entendent traiter les dossiers hérités de la présidence Sall. La rigueur procédurale sera scrutée par les chancelleries, les partenaires financiers du Sénégal et la société civile. Toute perception d’un procès politique fragiliserait l’image d’un pouvoir qui a fait de la moralisation de la vie publique un marqueur central de son action.

Le choix du bracelet électronique, mesure de sûreté généralement présentée comme moins attentatoire à la liberté que la détention provisoire, se retourne ici en argument judiciaire. La défense en fait un point de tension, tandis que le parquet y voit une modalité mesurée de contrôle. Cette bataille sémantique se déroule devant une juridiction dont chaque décision fera jurisprudence.

La suite de l’audience devra clarifier plusieurs points préjudiciels avant l’examen des faits reprochés à l’ancien ministre. La question du port du dispositif de géolocalisation pendant les débats pourrait donner lieu à une décision incidente, susceptible de peser sur la suite de la procédure. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour la crédibilité de la Haute Cour comme pour la trajectoire judiciaire de l’ancien responsable gouvernemental.

Reste que la juridiction avance en terrain peu balisé. Le procès Madior Fall constitue à ce titre un cas d’école pour le droit pénal des responsables publics au Sénégal, dont les contours restent à préciser. Selon Dakaractu, l’incident du bracelet électronique a suffi à monopoliser une part significative de la première audience.

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