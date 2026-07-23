Trump somme les Syriens de choisir entre Al-Charaa et Netanyahu

Donald Trump a placé la Syrie devant un choix binaire : appuyer le pouvoir d’Ahmad al-Charaa ou accepter un retour aux logiques d’affrontement portées par Benyamin Netanyahu. Selon les informations rapportées par le quotidien libanais Al Akhbar, cette injonction, formulée par le président américain, cristallise la nouvelle grammaire diplomatique appliquée à Damas depuis la chute du régime baathiste. L’arbitrage américain, désormais explicite, conditionne la stabilisation syrienne à l’acceptation du dirigeant issu de l’ancienne mouvance de Hayat Tahrir al-Cham comme interlocuteur incontournable de Washington.

Cette prise de position s’inscrit dans une séquence diplomatique dense, marquée par les tractations autour de la reconnaissance internationale du nouveau pouvoir syrien et par la levée progressive de certaines sanctions américaines. En posant l’équation en ces termes, la Maison-Blanche transforme la question syrienne en test de loyauté régionale : soutenir Al-Charaa reviendrait à valider l’architecture sécuritaire promue par Washington, tandis que toute résistance rouvrirait la voie à des opérations israéliennes de grande ampleur.

Une doctrine américaine de containment inversé

Le message présidentiel opère un renversement stratégique notable. Longtemps considéré comme un acteur infréquentable par les chancelleries occidentales, Ahmad al-Charaa se voit désormais adoubé comme rempart contre une escalade israélo-syrienne. La logique trumpienne consiste à instrumentaliser la menace d’un déchaînement militaire de Benyamin Netanyahu pour verrouiller le soutien régional au nouveau pouvoir de Damas. Cette approche transactionnelle, caractéristique de la deuxième administration Trump, transforme la coercition en levier de normalisation.

Pour les capitales arabes, l’équation soulève des questions inconfortables. Ryad, Doha et Ankara, qui ont accompagné la transition syrienne avec des degrés d’engagement variables, se retrouvent sommées de convertir leur soutien politique en garanties économiques et sécuritaires. L’appui financier à la reconstruction syrienne, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars par les institutions multilatérales, devient de facto le prix à payer pour éviter le scénario du chaos.

Israël, variable d’ajustement ou acteur autonome

Le recours explicite au nom de Benyamin Netanyahu comme épouvantail diplomatique traduit une lecture particulière du rapport de forces. Depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, les forces israéliennes ont mené des frappes répétées sur les infrastructures militaires syriennes et étendu leur emprise sur des positions du plateau du Golan. Ces opérations, présentées à Tel-Aviv comme des mesures préventives, sont perçues à Damas et dans plusieurs capitales arabes comme une tentative de déstabilisation calibrée.

En agitant la perspective d’un durcissement israélien, Donald Trump admet implicitement les marges de manœuvre restreintes dont il dispose face au cabinet Netanyahu. La formule employée suggère moins une menace émise que constatée : Washington reconnaîtrait, en filigrane, son incapacité à contenir seul les initiatives militaires israéliennes en Syrie. Reste que cette rhétorique conforte aussi Ahmad al-Charaa dans un statut d’interlocuteur privilégié, capable d’obtenir des concessions diplomatiques en échange d’une modération sécuritaire.

Damas entre légitimation et dépendance

Pour le pouvoir syrien issu de la transition, l’onction américaine constitue une ressource politique majeure. Elle accélère la sortie de l’isolement diplomatique et facilite la réintégration dans les circuits financiers internationaux. Mais elle expose aussi Ahmad al-Charaa à une dépendance stratégique dont les précédents régionaux, du Liban à l’Irak, illustrent les servitudes durables.

La formule trumpienne enferme par ailleurs les acteurs syriens dans une alternative appauvrie, où l’espace du compromis se réduit à l’acceptation ou au rejet d’un ordre imposé de l’extérieur. Les composantes kurdes du nord-est, les communautés alaouite et druze, ainsi que les factions armées encore actives dans certaines régions, ne sont pas parties prenantes à ce dialogue bilatéral. Leur marginalisation risque d’alimenter des foyers de contestation susceptibles de fragiliser, à terme, l’édifice patiemment construit à Damas.

Concrètement, l’ultimatum verbal du président américain redistribue la charge diplomatique sur les partenaires régionaux, désormais tenus de choisir leur camp dans une équation qui excède le seul dossier syrien. Selon Al Akhbar, la déclaration illustre la volonté de Washington de fixer les termes du débat avant toute échéance négociée.

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