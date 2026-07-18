Retour de Macky Sall au Sénégal : Yoro Dia charge Ousmane Sonko

Le retour de Macky Sall au Sénégal, après plusieurs mois passés à l’étranger depuis la fin de son mandat présidentiel en avril 2024, a immédiatement rouvert la ligne de fracture politique qui traverse le pays. L’ancien conseiller en communication de la présidence, Yoro Dia, figure de l’Alliance pour la République (APR), a saisi l’occasion pour livrer une lecture particulièrement offensive du contexte national. Selon lui, ce retour marquerait le terme d’un « intermède » incarné par l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko, chef de file du parti Pastef.

Un retour hautement politique pour Macky Sall

Depuis la transmission du pouvoir à Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall s’était largement effacé du paysage médiatique national, résidant essentiellement hors du pays. Ses apparitions publiques restaient limitées à quelques interventions internationales, notamment dans le cadre de ses fonctions au sein du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Son retour à Dakar est donc perçu par ses partisans comme un moment charnière, susceptible de réactiver une opposition structurée face au tandem exécutif Faye-Sonko.

Yoro Dia, qui fut ministre porte-parole du gouvernement sous la présidence Sall, a choisi une formule volontairement clivante. En affirmant que le Sénégal « retrouve son âme et ses valeurs », l’ancien communicant présidentiel inscrit ce retour dans un registre quasi-restaurationniste. La charge contre le Premier ministre Ousmane Sonko, décrit comme l’incarnation d’une « négation du Sénégal », traduit l’intensité du ressentiment d’une partie de la classe politique déchue depuis mars 2024.

La cohabitation impossible entre Pastef et l’ancien régime

Ces déclarations interviennent alors que le climat politique sénégalais demeure tendu. Le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko a engagé plusieurs chantiers sensibles, dont la reddition des comptes visant des cadres de l’ancienne administration et la publication d’un rapport de la Cour des comptes contesté par les responsables du régime précédent. Plusieurs anciens ministres et directeurs généraux ont été entendus par la justice ou frappés d’interdictions de sortie du territoire.

Dans ce contexte, chaque prise de parole d’un cadre de l’APR prend une dimension particulière. La formule choisie par Yoro Dia dépasse le simple registre partisan pour poser une question de légitimité historique : à qui appartient le récit national ? Le pouvoir en place revendique une rupture souverainiste, une réappropriation des ressources naturelles et une refondation institutionnelle. À l’inverse, les héritiers politiques de Macky Sall défendent le bilan de douze années de gouvernance marquées par de grands projets d’infrastructures, dont le Train express régional et le nouveau pôle urbain de Diamniadio.

Une bataille narrative qui déborde le cadre national

Le duel Sall-Sonko dépasse largement l’agenda intérieur. L’ancien chef de l’État conserve une stature régionale importante, notamment au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), où il a incarné une ligne de dialogue avec les régimes militaires du Sahel. Ousmane Sonko, de son côté, défend une posture panafricaniste plus tranchée, marquée par une volonté de rééquilibrer les relations avec les partenaires traditionnels, à commencer par la France, et d’affirmer une souveraineté monétaire et sécuritaire renforcée.

Cette opposition de projets se cristallise désormais dans les mots. Reste que la scène politique sénégalaise, historiquement marquée par la culture du débat contradictoire, absorbe généralement ces surenchères verbales sans basculer dans l’affrontement ouvert. Les élections législatives anticipées de novembre 2024, remportées largement par Pastef, ont installé un rapport de force institutionnel clair, que les manœuvres de l’opposition peinent pour l’heure à contester efficacement.

Pour les investisseurs et les partenaires diplomatiques, le retour physique de Macky Sall représente néanmoins un signal à surveiller. Il pourrait redonner de la visibilité à une opposition jusqu’ici dispersée, tout en réactivant des dossiers judiciaires susceptibles d’accroître la polarisation. Concrètement, la capacité du gouvernement Sonko à imposer son agenda économique, dans un contexte budgétaire contraint et sous l’œil du Fonds monétaire international, dépendra aussi de sa gestion politique de ce nouvel équilibre. Selon Dakaractu, les propos de Yoro Dia ont été tenus en marge des retrouvailles organisées autour de l’ancien président à son retour.

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